Francesca Sorrentino replica alle critiche per il ritorno con Manuel

A distanza di qualche giorno dall’annuncio del ritorno con Manuel Maura, Francesca Sorrentino ha rotto il silenzio. L’ex volto di Temptation Island si è detta stanca delle critiche e delle offese.

Nel corso dell’ultima puntata di Verissimo, Francesca Sorrentino e Manuel Maura hanno annunciato di essere tornati insieme. A distanza di qualche mese dalla brutta avventura a Temptation Island, i due hanno deciso di dare una seconda possibilità alla loro relazione. Una scelta ben ponderata, eppure le critiche sono arrivate puntuali come un orologio svizzero. La ragazza, dopo aver assistito inerme alle offese, ha perso la pazienza.

Via social, Francesca ha dichiarato:

“Non tutti esprimono il proprio pensiero seppur negativo con educazione e rispetto, la cattiveria è diventata ormai routine sui social a tal punto da non meravigliarmi più. Ho cercato in questi giorni di vedere la situazione con un’ottica esterna e non da protagonista e questo mi ha permesso di giustificare ed andare oltre tante offese e cattiverie. Seppur non abbia ucciso nessuno comprendo che non tutti abbiamo la stessa forma mentis e bagaglio culturale. Ho visto a volte la provenienza di alcune offese e ho sorriso… Essere esposti pubblicamente non significa essere il pungiball dove scaricare la propria frustrazione e problemi personali…Credo ci sia un limite e quel limite viene superato quando si a ledere tutto ciò che viene tenuto riservato e privato tra cui la mia vita professionale”.