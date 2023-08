Ritorno di fiamma tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura? I due ex partecipanti di Temptation Island sono stati pizzicati nello stesso locale e il chiacchiericcio è partito in un lampo. La ragazza ha vuotato il sacco e ha fatto chiarezza.

Qualche giorno fa, alcuni fan di Temptation Island hanno pizzicato Francesca Sorrentino e Manuel Maura nello stesso locale sulla spiaggia di Sabaudia. Il chiacchiericcio è nato in un lampo e in molti hanno parlato di un probabile ritorno di fiamma.

Francesca, visto il chiacchiericcio, ha deciso di rompere il silenzio. Con un messaggio inviato alla pagina Instagram Ghetto Trash, la ragazza ha fatto sapere:

“Eravamo presenti per l’aperitivo in spiaggia nello stesso luogo che abbiamo sempre frequentato. Anche quando eravamo una coppia. E lo continuiamo a frequentare separatamente anche se ci siamo lasciati. Lo dico per fare chiarezza”.