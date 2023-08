Nel corso di un servizio del Tg1 sono stati immortalati Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino. I due protagonisti di Temptation Island non sono stati riconosciuti: il video è virale.

Tg1: Carlotta e Nello di Temptation Island non vengono riconosciuti

Al Tg1 è andato in onda un servizio sugli italiani che rientrano dalle vacanze. Tra le persone intervistate sono apparsi due volti molto conosciuti agli spettatori dei programmi Mediaset, ossia Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino. La coppia, diventata popolare grazie a Temptation Island, non è stata riconosciuta.

Tg1: Carlotta e Nello scambiati come due vacanzieri qualunque

Carlotta e Nello sono stati beccati dall’inviato del Tg1 al casello autostradale mentre rientravano a Roma dopo un weekend trascorso a Rimini. Vacanze brevi, anzi brevissime. Dell’Isola e Sorrentino si sono concessi giusto un paio di giorni di relax e poi sono tornati a casa.

Il video del Tg1 con Carlotta e Nello è virale

Il fatto che Carlotta e Nello non siano stati riconosciuti dall’inviato del Tg1 ha divertito il grande pubblico. In loro difesa c’è da dire che dopo l’avventura a Temptation Island non hanno avuto grande spazio in televisione. Dell’Isola ha partecipato al Grande Fratello Vip, ma la sua esperienza non è durata molto e non è neanche riuscita ad ottenere altri ingaggi.