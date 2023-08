Senza ombra di dubbio, Francesca Sorrentino è stata una delle protagoniste più amate di Temptation Island 2023. La ragazza è stata avvistata negli studi di Uomini e Donne, motivo per cui la domanda è subito rimbalzata sui social: il trono è vicino?

Francesca di Temptation Island negli studi di Uomini e Donne

Grazie alla partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island, Francesca Sorrentino è riuscita a mettere fine alla sua relazione con Manuel. La ragazza ha capito che merita molto più di un uomo che le concede solo briciole ed è uscita single dal programma delle tentazioni. Nelle ultime ore, è stata avvistata negli studi di Uomini e Donne e i fan hanno una sola curiosità: sarà la prossima tronista?

Le parole di Francesca sulla sua presenza a Uomini e Donne

Francesca, a didascalia di una foto che la ritrae in uno dei camerini di Uomini e Donne, ha dichiarato:

“Ciao amici, innanzitutto vi chiedo scusa se non riesco a rispondere agli infiniti messaggi che mi state mandando. Sto cercando piano piano di leggervi tutti e siete magnifici. Vi ringrazio uno ad uno per l’affetto e il supporto immenso che mi state dando e che mai mi sarei immaginata di ricevere. Infinitamente grata”.

Francesca: da Temptation Island a Uomini e Donne

Francesca non ha aperto bocca sulla sua presenza negli studi di Uomini e Donne. Molto probabilmente, la ragazza è stata invitata nel programma di Maria De Filippi per parlare di Temptation Island, così come è accaduto con altri protagonisti del passato. Nulla esclude, però, che le sia stato proposto il trono. Una precisazione è d’obbligo: nello scatto in questione, Francesca è vestita con lo stesso look dell’ultima puntata di Temptation, quella dedicata al mese dopo. Pertanto, è probabile che la foto sia stata scattata nello stesso giorno.