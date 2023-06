I fan di Uomini e Donne dovranno attendere ancora un po’ prima di veder tornare in tv i protagonisti del trono Classico e Over. Abbiamo la data d’inizio e alcune anticipazioni sulla stagione 2023/2024.

Uomini e Donne 2023/2024: la data d’inizio

Lorenzo Pugnaloni, considerato il massimo esperto di Uomini e Donne, ha diffuso la data d’inizio della stagione 2023/2024. Stando a quanto dichiarato sui social, il programma di Maria De Filippi tornerà su Canale 5 lunedì 18 settembre alle ore 14:45.

Uomini e Donne: quando iniziano le registrazioni?

Per quanto riguarda le registrazioni di Uomini e Donne 2023/2024, la prima è fissata per l’ultima settimana di agosto. Molto probabilmente, i protagonisti dei troni Over e Classico torneranno in studio a partire da lunedì 28 agosto.

Uomini e Donne 2023/2024: anticipazioni

Appurato che la data d’inizio di Uomini e Donne 2023/2024 è fissata per il 18 settembre, veniamo alle novità della nuova stagione. Al momento non si hanno conferme, ma si vocifera che il trono Classico e quello Over possano tornare ad essere separati. Si parla, inoltre, di un probabile ritorno di Giorgio Manetti e di uno spostamento di Tina Cipollari sul trono. Ovviamente, si tratta di semplici indiscrezioni e come tali vanno prese.