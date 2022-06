Maria De Filippi ieri e oggi: la conduttrice Mediaset è cambiata, ma non ha stravolto i suoi connotati.

Tra le conduttrici più amate della televisione nostrana, Maria De Filippi è cambiata molto nel corso degli anni. Dal 1992, anno del suo debutto in tv, la signora Costanzo ne ha fatta di strada, anche per quel che riguarda il look.

Vediamo la sua metamorfosi, tra ieri e oggi.

Maria De Filippi ieri e oggi

Correva l’anno 1992, quando una giovane Maria De Filippi debuttava in televisione con Amici. Il format dell’epoca era completamente diverso da quello che vediamo oggi. Era una specie di talk show e la conduttrice era accerchiata da molti giovani, alcuni dei quali sono poi entrati a far parte della sua redazione. Timida, con le sue immancabili caramelle in mano, Maria è riuscita subito a fare breccia nel cuore dei telespettatori.

Lei non credeva fosse possibile, ma Maurizio Costanzo, diventato suo marito nel 1995, non aveva alcun dubbio.

Da questo momento in poi, il successo della De Filippi è stato inarrestabile e tutti i programmi che ha portato in televisione hanno dominato gli ascolti.

Da Uomini e Donne ad Amici, passando per C’è posta per te, Tu si que vales e Temptation Island: per Mediaset la Queen Mary è una garanzia.

Maria De Filippi ieri e oggi: com’è cambiata

Classe 1961, Maria ha messo in un cassetto la laurea in giurisprudenza, conseguita con il massimo dei voti, per dedicarsi al mondo della televisione. Visto il successo ottenuto, mai decisione fu più azzeccata. La sua scelta, però, non è del tutto farina del suo sacco: è stato il primo incontro con Maurizio Costanzo, nel 1989, ad averle aperto gli occhi. Dalla sua prima apparizione in tv ad oggi, la De Filippi è cambiata ed è anche normale che sia così. D’altronde, in trent’anni, la moda ha fatto passi da gigante e la conduttrice non ha potuto fare altro che seguire le tendenze del periodo. Dai tailluer tipici degli anni Novanta alle scollature leggermente più sexy del 2000, fino ad arrivare agli outfit sportivi che sfoggia oggi a Uomini e Donne. A C’è posta per te, però, riserva look eleganti, che mettono in risalto la sua forma fisica.

Maria De Filippi è rifatta?

Anche se i suoi look hanno seguito tutti i trend del periodo, la signora Costanzo non ha mai stravolto i suoi connotati. Non ha mai abbandonato, ad esempio, il colore biondo dei suoi capelli. Sembra, inoltre, che Maria non abbia mai fatto ricorso alla chirurgia estetica. D’altronde, la De Filippi è una grande fan delle discipline sportive e il suo corpo, snello e atletico, ne è la prova.