Maria De Filippi ha confessato i dettagli dello straziante lutto che ha segnato profondamente la sua vita.

Maria De Filippi non ha mai del tutto superato la scomparsa di suo padre, deceduto dopo una lunga battaglia contro la malattia quando lei aveva circa 30 anni.

Maria De Filippi: la morte del padre

Più volte Maria De Filippi ha parlato di uno dei lutti che più profondamente ha segnato la sua vita privata: la conduttrice infatti ha perso suo padre – a cui era estremamente legata – dopo la sua battaglia contro una grave malattia.

“Io andavo a trovare mio padre, mentre mio fratello restava nel parcheggio perché aveva paura degli ospedali. Questa cosa ci ha devastato”, ha dichiarato la conduttrice rievocando il difficile anno trascorso dal genitore in terapia intensiva, e ancora: “Quando papà è uscito dalla terapia intensiva abbiamo fatto due tentativi in una clinica per la riabilitazione. È morto improvvisamente in una sera di agosto. Questi dolori ti accompagnano per tutta la vita, ci impari a convivere e a metabolizzarli”.

Maria De Filippi: il rapporto con il padre

La conduttrice ha sempre dichiarato di aver avuto un rapporto davvero speciale con suo padre che, a suo dire, sarebbe stato una figura “più dolce” rispetto a quella della madre. “Papà? Ero molto coccolona con lui. Era più dolce di mamma, era grasso come te. Da piccolina, mi poggiavo sulla sua pancia, lo pettinavo”, ha raccontato la conduttrice in tv al marito Maurizio Costanzo.

Maria De Filippi: la vita privata

Nonostante abbia fatto alcune confessioni sulla sua infanzia e sulla vita privata, la conduttrice ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulle questioni riguardanti i suoi cari. Nel 1995 Maria De Filippi è convolata a nozze con il conduttore Maurizio Costanzo, con cui nel 2004 ha adottato suo figlio Gabriele. In passato la conduttrice ha svelato di aver temuto di non piacere al bambino: “Quando ho incontrato per la prima volta Gabriele: lui aveva 10 anni, io ero tesa come una corda di violino, era come andare a un esame a cui non ti puoi preparare.

Pensavo: e se gli faccio schifo?“, ha rivelato. Oggi lei e il figlio hanno un ottimo rapporto e lui ha iniziato a lavorare nel dietro le quinte dei suoi programmi tv. Oltre a Gabriele Maurizio Costanzo ha invece altri due figli (Saverio e Camilla).