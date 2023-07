Uomini e Donne 2023, anticipata la data d'inizio: quando torneranno in tv dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori?

Adesso che i palinsesti Mediaset della stagione 2023/2024 sono noti, gli autori dei vari programmi televisivi sono al lavoro per il calendario relativo alla messa in onda. Maria De Filippi ha deciso di anticipare la data d’inizio di Uomini e Donne.

Uomini e Donne 2023: anticipata la data d’inizio

Dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset, abbiamo la data d’inizio della stagione 2023 di Uomini e Donne. Il programma condotto da Maria De Filippi tornerà in scena con una settimana abbondante di anticipo. Invece che il 18 settembre, il trono Classico e quello Over torneranno ad allietare i pomeriggi degli italiani a partire dall’11 settembre. Questa, almeno, è la data fornita dall’esperto Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne 2023: quando iniziano le registrazioni?

Se la data d’inizio di Uomini e Donne è fissata per lunedì 11 settembre, significa che le registrazioni partiranno almeno 10 giorni prima. Molto probabilmente, dame, cavalieri, tronisti e corteggiatori torneranno in studio tra il 28 e il 31 agosto.

Non solo Uomini e Donne 2023: quando inizia Amici?

Non solo Uomini e Donne, a settembre 2023 tornerà in onda anche Amici di Maria De Filippi. Il talent di Canale 5 dovrebbe andare in scena con la prima puntata del pomeridiano domenica 17 settembre.