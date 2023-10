Lutto in famiglia per Paola Perego. La conduttrice ha perso uno zio a cui era molto legata e ha pubblicato un post sui social network pieno di dolore.

Paola Perego, lutto in famiglia: “Non dovevi andartene così”

Grave lutto in famiglia per Paola Perego. La conduttrice ha perso uno zio a cui era molto legata. Lo ha annunciato lei stessa con un post condiviso su Instagram, in cui ha mostrato alcune delle loro foto più belle. “Zio, abbiamo condiviso una vita, e ora chi mi chiamerà ‘gioia’?” ha scritto la conduttrice, esprimendo tutto il suo dolore. “Chi ci sarà quando avrò bisogno di sfogarmi, chi mi dirà ‘fate quello che volete ma non pentitevi’? Tu ci sei sempre stato, per 30 anni, e adesso? È troppo grande il vuoto zio. Come faccio senza di te? La complicità tra di noi era unica e irripetibile. Non dovevi andartene così” ha scritto Paola Perego.

Paola Perego, lutto in famiglia: la vicinanza delle persone car e

Sono giorni difficili per Paola Perego. Accanto a lei il marito Lucio Presta, i figli, ma anche moltissimi amici che le hanno voluto dimostrare affetto anche sui social. Prima tra tutti Simona Ventura, con cui conduce ogni domenica Citofonare Rai2, ma anche Giovanna Civitillo, Antonella Clerici, Simona Izzo, Sandra Milo ed Elisabetta Gregoraci. “Peones, mi mancheranno le nostre chiacchierate” ha aggiunto Stefano Bettarini, che lo conosceva personalmente.