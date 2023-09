Paola Perego è ufficialmente una concorrente di Ballando con le Stelle 2023. L’annuncio arriva dalla conduttrice Milly Carlucci, con un video in linea con quello degli altri cinque partecipanti ufficializzati.

Ballando con le Stelle 2023: Paola Perego concorrente ufficiale

Il cast di Ballando con le Stelle 2023 si arricchisce ogni giorno di più. Dopo Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Carlotta Mantovan, Simona Ventura e Giovanni Terzi, Milly Carlucci ha ufficializzato Paola Perego. Quest’ultima, nel video annuncio, appare vestita con un look sportivo, mentre guarda il film Flashdance seduta sul divano di casa sua mangiando patatine e salatini.

L’annuncio di Milly Carlucci

La Carlucci, a didascalia del filmato che ritrae la sesta concorrente di Ballando, ha annunciato:

“Un nuovo svelamento: è Paola Perego la sesta concorrente di Ballando con le Stelle 2023. Si può imparare a ballare dal divano di casa? Paola scommette di sì!”.

Quando inizia Ballando con le Stelle 2023?

La 17esima edizione di Ballando con le Stelle 2023 debutta su Rai1 sabato 21 ottobre. Al momento, come già anticipato, sono sei i concorrenti ufficializzati. Gli altri non confermati sono: Bruno Barbieri, Bobby Solo, Antonio Caprarica e Teo Mammucari. La giuria, al momento, sembra confermata in toto: Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni.