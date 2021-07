Paola Perego, rivelazioni scioccanti: “Ho avuto un sacco di corna. Pensai di buttarmi di sotto”

Paola Perego si è lasciata andare a inedite confessioni in una recente intervista televisiva: le parole della conduttrice su tradimenti e attacchi di panico

Paola Perego ha recentemente deciso di raccontarsi a cuore aperto in un’intervista a Belve su Rai 1. Con pochi freni e molta sincerità, la popolare conduttrice televisiva ha dunque parlato anche di alcuni momenti particolarmente delicati della sua vita privata, come quello degli attacchi di panico.

“Un sacco di volte ho pensato che sarebbe stato meglio morire. Poi però avevo anche paura della morte, quindi ero come il cane che si morde la coda. In quello stato sei veramente prigioniera, non c’è un’altra spiegazione”. Riferendosi poi al suo primo matrimonio con l’ex calciatore Andrea Carnevale, Paola Perego ha rivelato di essere stata spesso da sola, soprattutto quando i suoi bambini erano ancora piccoli. Tale situazione, dal lei definita “durissima”, la portò persino a desistere dal prende in braccio il figlio minore per paura di “buttarsi dalla finestra”.

Paola Perego parla degli attacchi di panico

Il matrimonio con l’agente dello spettacolo Lucio Presta ha per fortuna dato alla showgirl la serenità che cercava da tempo. Sottolineando come da lui sarebbe anche disposta a sopportare un tradimento, l’ex modella lombarda ha peraltro affermato: “Il mio primo marito mi ha messo più corna di…”.

Da qualche tempo lontana dalla conduzione in tv, Paola Perego sta intanto continuando la propria esperienza su Rai Radio 2 nel programma “Il momento migliore” con Elena di Cioccio. Nel maggio del 2020 ha inoltre dato alle stampe il suo libro Dietro le quinte delle mie paure. Come gli attacchi di panico mi hanno cambiato la vita.