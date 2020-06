Antonella Clerici non è stata ringraziata in occasione della chiusura de La Prova del Cuoco. Lucio Presta è intervenuto.

Il 26 Giugno è andata in onda l’ultima puntata definitiva de La Prova del Cuoco, dopo 20 anni di successi con Antonella Clerici al timone e poi la conduzione di Elisa Isoardi e Claudio Lippi. Era una delle trasmissioni più amate e seguite, ma il pubblico ha dovuto dirle addio.

La casa di produzione di questo programma televisivo dedicato alla cucina, ha ringraziato sul suo profilo Instagram ufficiale tutti i telespettatori che hanno seguito da sempre lo show e i conduttori Elisa Isoardi e Claudio Lippi. In molti si sono resi conto che Antonella Clerici, che è già pronta per una nuova avventura, non è neppure stata nominata, nonostante il successo del programma sia dovuto principalmente a lei. Lucio Presta, agente della conduttrice, ha notato questo dettaglio e ha voluto intervenire.

La difesa di Lucio Presta

Il post pubblicato su Instagram da Endemol è pieno di ringraziamenti dopo la chiusura de La Prova del Cuoco, che in vent’anni ha ottenuto un successo davvero incredibile. L’ultima puntata è stata davvero molto intensa, Elisa Isoardi si è commossa per il calore e l’affetto del pubblico.

Endemol, su Instagram, ha ringraziato la conduttrice e Claudio Lippi, tutta la squadra di persone che hanno lavorato al programma e tutti i telespettatori che hanno seguito la trasmissione con costanza e affetto.

Impossibile non notare che mancano i ringraziamenti alla conduttrice che ha preso in mano La Prova del Cuoco fin dal primo giorno e che per 20 anni l’ha portata avanti con grande passione, facendole ottenere il successo che ha avuto.

Si parla di Antonella Clerici, ovviamente, che non è stata minimamente nominata tra le persone che sono state ringraziate. Questo dettaglio non è passato inosservato a Lucio Presta, che ha risposto direttamente su Instagram, sottolineando che la conduttrice meritava di essere menzionata.