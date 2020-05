Con un nuovo post su Instagram, Paola Perego ha presentato il suo nuovo libro rivelando anche un inedito problema relativo al suo passato

Certamente sono in pochi a sapere che per oltre vent’anni Paola Perego ha convissuto con un problema davvero importante. La popolare conduttrice lombarda lo ha persino raccontato nel suo nuovo libro in uscita dal prossimo 12 maggio, intitolato “Dietro le quinte delle mie paure”. Tale problema è stato da lei definito come un “mostro” e rappresenta nello specifico gli attacchi di panico che a lungo hanno destabilizzato la sua vita. Oggi, ad ogni modo, la 54enne monzese è riuscita a superarli, tanto da aver deciso di mettere tutto nero su bianco.

Paola Perego vittima del panico

Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Paola Perego ha così mostrato in anteprima la copertina della sua autobiografia. L’attrice ha pertanto spiegato le motivazioni che l’hanno portata a scrivere tale libro, narrante gli alti e i bassi della sua vita.

Nel volume, come detto, un ruolo particolare hanno proprio gli attacchi di panico, contro i quali lei stessa ha dovuto lottare per lungo tempo.

Innumerevoli sono stati i messaggi di complimenti arrivati alla Perego, dove i fan hanno apprezzato il coraggio e la forza di superare i drammi del suo privato. Infine a chi le ha domandato come sia riuscita a superare gli attacchi di panico, lei ha invitato chiunque ne soffra a sottoporsi a cure apposite.