Adriana Volpe e Paola Perego sono entrambe pronte al loro grande ritorno in tv: confessioni e rivelazioni delle due presentatrici

Sia Adriana Volpe sia Paola Perego, due grandi quanto noti volti dello spettacolo nostrano, sono pronte a tornare in tv. Le due conduttrici hanno difatti dichiarato che presto avranno un nuovo ruolo nel piccolo schermo, anche se ancora non è stato ben chiarito quale. La prima a rispondere sulla questione è stata Paola Perego, da qualche tempo lontana dalla televisione. “Dato che noi dello spettacolo siamo scaramantici, non ho apportato la firma sul contratto. […] Non credo di dover dimostrare qualcosa, faccio solo cose che mi piacciono”.

Adriana Volpe e Paola Perego pronte

In seguito la moglie dell’agente Lucio Presta ha poi precisato che si tratta di un progetto a cui sta lavorando da tempo. Tuttavia non ha ancora nessuna esclusiva con le reti televisive, pertanto non è dato sapere al momento se riguarderà la Rai, Mediaset oppure altro.





Adriana Volpe, da poco terminata la sua esperienza al Grande Fratello Vip, ha invece rilasciato le sue dichiarazioni nel corso di una diretta social con l’amico Andrea Montovoli.

Alle insistenti richieste in merito a quando tornerà alla conduzione di un programma, la moglie di Roberto Parli ha pertanto dato le sue risposte. “Presto, prestissimo, non tanto in là”.

Pare dunque che tra pochissimo vedremo l’ex spalla di Giancarlo Magalli di nuovo in tv, dopo essere tornata alla ribalta grazie al reality di Alfonso Signorini. Qualche giorno fa, si vociferava peraltro che Adriana avrebbe sostituito Federica Panicucci a Mattino 5, notizia poi smentita dalla stessa presentatrice toscana.