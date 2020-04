Adriana Volpe e Roberto Parli stanno passando la loro quarantena separati: cosa sta succedendo tra la bella presentatrice e suo marito?

Adriana Volpe e Roberto Parli sono abituati a vivere la loro storia d’amore a distanza. Lui infatti lavora in Svizzera, mentre lei vive e opera a Roma. Quando però la bella conduttrice è uscita anzitempo dal Grande Fratello Vip, si è recata in terra elvetica per stare accanto al suocero ammalatosi di Coronavirus. Qui è rimasta per oltre due settimane, ma ora è tornata nella Capitale insieme alla figlia Giselle, dove sta passando la sua quarantena. Il marito Roberto è invece rimasto in Svizzera, dunque i due stanno vivendo a tutti gli effetti distanti.

Adriana Volpe lontana dal marito

Tale separazione è stata anche commentata dal settimanale “Chi” di Alfonso Signorini. Secondo il magazine di gossip, Adriana e Roberto stanno passando un momento di sofferenza. Roberto ha infatti poi perso il padre, dunque la sincerità di entrambi sarà la sola che consentirà loro di chiarirsi quando saranno pronti.





Dietro questa quarantena separata ci può forse essere lo zampino inconsapevole di Andrea Denver? Del resto era stato lo stesso modello ad aver ammesso che se fossero stati entrambi single, si sarebbe trovato totalmente destabilizzato da Adriana Volpe.

“Gli anni non contano troppo. Mi trovo così bene con lei che mi piace. Mi piace la persona, ma rispetto la sua relazione e comunque anch’io ho una storia”. Così aveva svelato, sempre a Signorini, il giovane veneto, che di fatto è fidanzato con la splendida modella americana Anna Wolf.