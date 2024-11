Nello studio di Tale e Quale Show è arrivato un personaggio d’eccezione che per l’occasione ha rivestito il ruolo di ospite e giudice. Si tratta di Paolo Bonolis che, nel corso della puntata di venerdì 8 novembre, ha attirato l’attenzione per una battuta fatta su quello che era stato negli scorsi anni un “tasto dolente” del programma: la blackface. Lo show era stato accusato infatti di razzismo e la Rai scelse di prendere provvedimenti sulla questione ponendo un divieto sulle tipologie di trucco che cambiassero il colore della pelle dei concorrenti.

Paolo Bonolis a Carlo Conti: “Ti pagano da bianco ma…”

Carlo Conti è uno dei conduttori di punta della televisione di Stato, ma è anche noto per la sua carnagione “abbronzata” e per la quale spesso è stato oggetto di commenti ironici. Ed è da qui che è partita la battuta di Paolo Bonolis che, al termine dell’esibizione di Roberto Ciufoli ha chiesto al conduttore di “Tale e Quale Show”: “Qualche settimana fa è venuto qui Luca Laurenti, e mi ha detto che voleva fare un pezzo di Stevie Wonder, ma gli avete detto di no. Perché?”.

La reazione di Carlo Conti: “Sono bianco e resto bianco”

Alla domanda di Bonolis, Carlo Conti ha risposto che Luca Laurenti non poteva interpretare Stevie Wonder in quanto di carnagione bianca: “Negli Stati Uniti c’è il blackface, quindi la nostra casa madre ha accolto questa cosa, per non urtare la suscettibilità”, ha poi affermato. Il conduttore di “Avanti un altro!” ha incalzato la questione chiedendo a Conti come facesse, aggiungendo anche: “Ti pagano da bianco, ma…”. A quel punto Conti ha concluso il botta e risposta dichiarando che era bianco e come lo tale lo rimaneva.