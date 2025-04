Papa Francesco, morte e vaccino: le correlazioni

La notizia della morte di Papa Francesco ha scosso il mondo intero, suscitando reazioni di cordoglio ma anche, come spesso accade, un’ondata di speculazioni. Nonostante la trasparenza delle fonti ufficiali e le comunicazioni tempestive da parte del Vaticano, le piattaforme social si sono rapidamente trasformate in terreno fertile per teorie del complotto.

Tra le narrazioni più diffuse, spicca quella che ipotizza un legame tra la scomparsa del pontefice e la somministrazione del vaccino anti-Covid, riaccendendo il dibattito su salute, fede e informazione. Un intreccio delicato in cui si mescolano timori, ideologie e la costante ricerca di risposte alternative.

Papa Francesco e il vaccino anti-Covid: il messaggio di speranza

Durante l’emergenza pandemica da Covid-19, Papa Francesco ha più volte fatto sentire la propria voce, rivolgendosi all’intera umanità con messaggi di speranza, responsabilità e solidarietà. In uno dei suoi videomessaggi più significativi, il Pontefice aveva ribadito con forza che la salute è un diritto fondamentale e universale, che deve essere garantito a ogni persona, senza distinzione.

Alle parole ha fatto seguito l’azione concreta: il Vaticano si è impegnato attivamente nell’aiuto ai Paesi più colpiti dalla crisi sanitaria e meno attrezzati per fronteggiarla, attraverso l’invio di forniture mediche e aiuti economici. A fine maggio, la campagna vaccinale in Vaticano si è conclusa con la somministrazione del vaccino anti-Covid a 300 persone tra le più vulnerabili e in condizione di povertà, a conferma di un impegno che va oltre i confini della fede e si traduce in servizio verso gli ultimi.

In un nuovo videomessaggio richiamava le coscienze a un senso di responsabilità collettiva e a un atteggiamento fraterno per affrontare insieme le sfide aperte della pandemia.

“Vaccinarsi, con vaccini autorizzati dalle autorità competenti, è un atto di amore. E contribuire a far sì che la maggior parte della gente si vaccini è un atto di amore. Amore per sé stessi, amore per familiari e amici, amore per tutti i popoli. L’amore è anche sociale e politico, c’è amore sociale e amore politico, è universale, sempre traboccante di piccoli gesti di carità personale capaci di trasformare e migliorare le società”.

Il suo grazie e la sua benedizione si fondevano con l’invito a compiere un gesto che paragonava a un semplice granello di sabbia, ma che, nel suo significato profondo, poteva contribuire a costruire un futuro più giusto e solidale. Secondo Papa Francesco, tutti – attraverso la vaccinazione – potevano partecipare alla speranza di un mondo migliore.

Papa Francesco e il vaccino anti-Covid

​Papa Francesco aveva ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid il 13 gennaio 2021, nel giorno di avvio della campagna vaccinale in Vaticano. La seconda dose gli era stata somministrata il 3 febbraio dello stesso anno . Successivamente, nell’ottobre 2021, aveva ricevuto la terza dose del vaccino Pfizer-BioNTech, rientrando tra le categorie prioritarie in quanto ultraottantenne.

Il Pontefice ha sempre sostenuto pubblicamente la vaccinazione, definendola un “atto d’amore” e, con l’evolversi della pandemia, un “obbligo morale” per il bene comune .

Papa Francesco, morte e vaccino: le correlazioni

Nonostante la chiarezza delle comunicazioni ufficiali e la trasparenza delle informazioni fornite dal Vaticano sulla morte di Papa Francesco, si sono rapidamente diffuse diverse teorie del complotto, alcune delle quali circolavano già da tempo, alimentate da personaggi noti e meno noti del panorama mediatico e digitale.

Una delle teorie più ricorrenti dopo la morte di Papa Francesco ha ipotizzato che il deterioramento delle sue condizioni di salute fosse legato alla vaccinazione contro il Covid-19. Papa Francesco era stato un fermo sostenitore della vaccinazione, ricevendo pubblicamente la terza dose nell’ottobre 2021 e sollecitando ripetutamente la popolazione mondiale ad aderire alla vaccinazione come atto di responsabilità e solidarietà. Tuttavia, durante il suo ricovero al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale, alcuni utenti sui social hanno cominciato a insinuare che il peggioramento delle sue condizioni respiratorie fosse dovuto a effetti collaterali del vaccino.

Queste ipotesi sono state riprese e amplificate in numerosi post su Facebook, Instagram e blog, dove alcuni utenti sono arrivati a sostenere che il Papa “si sarebbe meritato” la malattia per aver promosso la vaccinazione, o che avrebbe dovuto ascoltare le voci scettiche sulla sicurezza dei vaccini.

Tuttavia, queste teorie non trovano alcuna base nelle evidenze scientifiche né nelle informazioni ufficiali fornite dal Vaticano e dai medici che hanno seguito il Pontefice. Le autorità sanitarie hanno sempre confermato che la polmonite bilaterale di Papa Francesco era di origine batterica, una complicanza comune tra le persone anziane e con un quadro clinico già compromesso, senza mai fare riferimento a possibili correlazioni con la vaccinazione.