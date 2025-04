Papa Francesco ha sorpreso i fedeli con una visita inaspettata alla basilica di San Pietro, avvenuta nel pomeriggio di oggi. Accompagnato dal suo infermiere Massimiliano Strappetti, il Santo Padre si è presentato in abito bianco e papalina, mostrando un forte desiderio di connettersi con la comunità durante questo periodo di riflessione e preparazione pasquale.

Un momento di preghiera

Secondo le testimonianze di alcuni presenti, il Papa ha voluto dedicare un momento di preghiera a San Pietro, prima della veglia pasquale prevista per questa sera. La sua presenza nella basilica ha suscitato un caloroso applauso da parte dei fedeli, che hanno accolto con entusiasmo il leader della Chiesa cattolica. Francesco è entrato e uscito dalla Porta della Preghiera, la più vicina a Casa Santa Marta, dove attualmente sta trascorrendo la sua convalescenza.

Un incontro con i pellegrini

Arrivato poco prima delle 18, il Papa ha sostato per circa un quarto d’ora, durante il quale si è fermato a pregare davanti alla tomba di San Pietro. Questo gesto ha rappresentato un forte simbolo di fede e di unità per i presenti. Dopo aver pregato, alcuni fedeli lo hanno avvistato nei pressi dell’ascensore che conduce alla Loggia, un luogo di grande significato dove il Papa impartisce tradizionalmente la benedizione Urbi et Orbi durante le festività pasquali e natalizie.

La benedizione Urbi et Orbi

La sala stampa vaticana ha comunicato che il Papa ha espresso la volontà di recitare domani la tradizionale benedizione, anche se la decisione finale verrà presa solo all’ultimo momento. Questo annuncio ha generato attesa e speranza tra i fedeli, desiderosi di ricevere la benedizione del Santo Padre in un momento così significativo. La visita di oggi ha dimostrato ancora una volta la vicinanza del Papa alla sua comunità, nonostante le difficoltà fisiche che sta affrontando.