Papa Leone e Pasqua: il toccante gesto del Pontefice nella sua prima Via Crucis

Papa Leone e la Via Crucis al Colosseo come momento di preghiera e riflessione, tra spiritualità, sofferenza condivisa e un forte appello alla pace.

La Via Crucis del Venerdì Santo al Colosseo ha assunto quest’anno un significato particolarmente intenso con la partecipazione di Papa Leone XIV, che ha guidato il rito in un clima di raccoglimento e forte coinvolgimento popolare. L’evento, tra i più rilevanti della Settimana Santa, ha unito dimensione spirituale e attualità, diventando occasione di riflessione sulle sofferenze del mondo e sull’urgenza della pace.

Papa Leone e Pasqua: un messaggio di pace tra attualità e dimensione spirituale

Durante la celebrazione, il Pontefice ha portato avanti un’intensa esperienza personale e comunitaria, culminata nella preghiera finale ispirata alla tradizione francescana, con l’invocazione che richiama l’adesione alla volontà divina e il cammino verso la pace interiore e collettiva. Il momento conclusivo ha incluso anche la benedizione ai presenti, sottolineando il valore di una liturgia che unisce rito, preghiera e relazione con i fedeli. Il passaggio dalla Basilica di Basilica di San Pietro alla Via Crucis al Colosseo ha scandito una giornata intensa, segnata da gesti di umiltà come l’inginocchiarsi e il bacio della croce durante la celebrazione della Passione.

Il messaggio complessivo ha richiamato con forza i temi della pace e della dignità umana, anche attraverso riferimenti al contesto internazionale e ai contatti avuti dal Papa con leader come Isaac Herzog e Volodymyr Zelensky, con l’auspicio di una “pace giusta e duratura“. Le meditazioni hanno dato spazio alle sofferenze delle madri e delle popolazioni colpite da conflitti, oltre che alle ingiustizie che privano le persone della propria dignità. In questo quadro, il richiamo centrale resta quello a un uso responsabile del potere e alla necessità di orientarlo verso la riconciliazione, ribadendo che il vero senso dell’autorità non risiede nella forza, ma nella capacità di farsi carico del dolore altrui.

Papa Leone e Pasqua: il toccante gesto del Pontefice nella sua prima Via Crucis

La celebrazione del Venerdì Santo si è svolta nel suggestivo scenario del Colosseo, dove circa 30mila fedeli hanno preso parte alla Via Crucis guidata da Papa Leone XIV. Per il Pontefice si è trattato di una prima volta particolarmente significativa, caratterizzata dal gesto inedito di portare personalmente la croce lungo tutte e quattordici le stazioni, accompagnando il cammino con un segno concreto di vicinanza e condivisione. Il rito ha segnato anche il ritorno di un Pontefice a questo appuntamento dopo diversi anni, rendendo l’evento ancora più rilevante sul piano simbolico e comunitario.

Accanto al percorso fisico e spirituale, le meditazioni affidate a Francesco Patton hanno contribuito a collegare la dimensione della fede con le tensioni del presente, richiamando i conflitti in corso e la memoria di San Francesco d’Assisi. I testi hanno insistito sulla responsabilità morale di chi esercita il potere, ribadendo il concetto che “Ogni autorità dovrà rispondere davanti a Dio del proprio modo di esercitare il potere ricevuto“. Il cammino delle stazioni è così diventato un’occasione per riflettere non solo sul significato religioso della croce, ma anche sulle dinamiche sociali e politiche che segnano il mondo contemporaneo.