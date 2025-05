Un incontro significativo in Campidoglio

Nel pomeriggio di ieri, Papa Leone XIV ha fatto il suo ingresso ufficiale in Campidoglio, dove ha ricevuto il saluto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. In un momento carico di simbolismo, il Pontefice ha dichiarato: “Oggi posso dire che con voi e per voi sono romano”.

Questa affermazione non è solo un gesto di cordialità, ma rappresenta anche un forte legame tra la Chiesa e la città eterna, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le istituzioni per il bene comune.

La responsabilità del ministero

Durante il suo intervento, Papa Leone ha messo in evidenza la sua responsabilità di servire tutte le membra della Diocesi, con un focus particolare sulla fede del popolo di Dio. “Siamo collaboratori”, ha affermato, richiamando l’attenzione sulla necessità di unire le forze per affrontare le sfide contemporanee. La sua visione di una Roma che si distingue per i valori di umanità e civiltà, ispirati dal Vangelo, è un invito a tutti i cittadini a riflettere su come contribuire a una società più giusta e solidale.

Un messaggio di pace e speranza

Successivamente, il Papa si è recato a San Giovanni in Laterano per la presa di possesso della Cattedra Romana, dove ha celebrato una messa. In questo contesto, ha espresso la sua preoccupazione per i conflitti nel mondo, invocando coraggio e perseveranza per coloro che sono impegnati nel dialogo per la pace. “La nostra preghiera abbraccia tutti i popoli che soffrono a causa della guerra”, ha sottolineato, richiamando l’attenzione sull’importanza della solidarietà internazionale.

Un richiamo alla cura della casa comune

In un momento di riflessione, Papa Leone ha ricordato l’enciclica “Laudato si'” di Papa Francesco, pubblicata dieci anni fa, che ha ispirato innumerevoli iniziative per la cura della nostra casa comune. “Dedicata alla cura della casa comune”, ha detto, “ha visto innumerevoli iniziative per insegnare a tutti ad ascoltare il duplice grido della terra e dei poveri”. Questo richiamo alla responsabilità ecologica è più attuale che mai, invitando tutti a impegnarsi per un futuro sostenibile.