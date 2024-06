23 atleti hanno stabilito un nuovo record mondiale di paracadutismo, lanciandosi in un’emozionante discesa in caduta libera.

Conquistato il record mondiale di paracadutismo

Ha preso parte alla storica esibizione anche il paracadutista napoletano Raffaele Maresca. La squadra si è lanciata da un aereo, eseguendo quello che viene definito “HeadUp“, ossia un volo a testa in giù a 5200 metri di altitudine. Dal momento del lancio il team ha avuto circa un minuto di tempo in caduta libera per prendersi per mano e comporre la formazione. La straordinaria impresa ha letteralmente tolto il fiato a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di osservarla.

I precedenti

I 23 recordmen hanno superato il precedente primato del 2021, detenuto da un gruppo di 19 persone. L’obiettivo è stato raggiunto dopo 8 tentativi. Durante la discesa inoltre, hanno raggiunto una velocità media di 266 chilometri orari.

La preparazione

Gli atleti che hanno preso parte al lancio erano tutti paracadutisti esperti. L’evento non è stato frutto dell’improvvisazione, ma il risultato di intensi allenamenti presso la scuola di paracadutismo Bfu di Reggio Emilia. L’operazione è stata condotta sotto l’attenta guida di Anthony Grossi della Natural Fly, con il supporto di Riccardo Simoncini di RSFLY e filmata dal video-operatore Dennis Broglia.