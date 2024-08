Parigi, finite le Olimpiadi, si prepara ad altri 12 giorni di competizioni sportive. Lo spegnimento del braciere olimpico ha dato il via al conto alla rovescia per i Giochi Paralimpici che prenderanno il via il 28 agosto.

Leggi anche: Tamberi dopo la delusione alle Olimpiadi: “Devo rivedere le mie priorità”

Paralimpiadi 2024, sono 141 gli atleti italiani che partecipano

Saranno 141 gli atleti italiani ad inseguire il sogno di una medaglia, 70 atlete e 71 atleti, che competeranno in 17 discipline. La squadra sarà guidata dal Capo Missione Juri Stara e capitanata dai due portabandiera Ambra Sabatini e Luca Mazzone. Gli esordienti saranno 52, circa il 37%. L’atleta più giovane, del 2005, è Giuliana Chiara Filippi. A Tokyo furono 69 i podi conquistati, con il nono posto nel medagliere, risultato mai ottenuto prima. “Sarà un’edizione fantastica. Non vediamo l’ora di arrivare a Parigi e di vivere questa nuova ed emozionante avventura” ha dichiarato Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico.

La cerimonia d’apertura il 28 agosto a Parigi

Si parte con la cerimonia d’apertura in Place de la Concorde alle ore 20 di mercoledì 28 agosto, poi si passa alle gare fino alla cerimonia conclusiva di domenica 8 settembre 2024 allo Stade de France. A Parigi si sfideranno 4400 atleti, affiliati a 185 Comitati Paralimpici Nazionali, in più di 20 discipline sportive. Gli eventi sono 549, mentre 18 sono le sedi di gara sparse per la città.

Leggi anche: Olimpiadi, Tom Daley annuncia il ritiro e si emoziona: “È il momento giusto”