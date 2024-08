Tom Daley, tuffatore inglese, ha annunciato il suo ritiro dopo i Giochi Olimpici di Parigi. Nel suo futuro c’è la moda.

Tom Daley annuncia il ritiro dopo le Olimpiadi e si emoziona: “È il momento giusto”

Tom Daley si ritira a 30 anni. Il tuffatore inglese, provato dall’emozione, ha annunciato il suo ritiro dopo i Giochi Olimpici di Parigi. Daley, che a soli 14 anni disputò quello di Pechino, pochi giorni fa ha vinto la medaglia d’argento nei tuffi da 10 metri. Inizialmente aveva dichiarato che ci avrebbe pensato un po’, senza chiudere totalmente la porta ai Giochi di Los Angeles del 2028, ma la riflessione è stata breve e ha già annunciato il ritiro. “Ero incredibilmente nervoso, sapendo che queste sarebbero state le mie ultime Olimpiadi. Non vedevo l’ora che fosse finita, ma quando ho visto mio marito, i miei figli e i miei amici tra il pubblico, mi sono detto di essere felice” ha dichiarato, spiegando che è stato emozionante e che è arrivato il momento giusto.

Tom Daley si ritira: il suo futuro nella moda

Daley ha vinto cinque medaglie alle Olimpiadi, una d’oro, una d’argento e tre di bronzo, e ha disputato i Giochi cinque volte, la prima nel 2008 a 14 anni. “Mi sto iscrivendo a un corso presso il Fashion Institute of Design and Merchandising di Los Angeles per imparare a cucire” ha spiegato Tom Daley, sottolineando che fa lavori a maglia e all’uncinetto, ma vorrebbe imparare molto di più. “Ho disegnato un paio di capi di biancheria intima che lancerò e spero anche di lanciare un progetto di costumi da bagno l’anno prossimo” ha aggiunto.

“È difficile parlarne. È davvero difficile parlarne. A un certo punto dovrò farlo, sono molto orgoglioso. Voglio stare con la mia famiglia e sono felice di trascorrere del tempo con loro. Non volevo che arrivasse in questo momento, ma sono molto orgoglioso” ha dichiarato Tom Daley alla BBC, visibilmente emozionato.