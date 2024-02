Parlamento: prossima settimana Milleproroghe e Superbonus, battaglia su terzo mandato

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Entra in dirittura d'arrivo la prossima settimana la conversione in legge dei decreti Milleproroghe e Superbonus. Nel primo caso lunedì la Camera voterà la fiducia e poi il provvedimento nel suo complesso, da approvare entro fine mese e che quindi passe...

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – Entra in dirittura d'arrivo la prossima settimana la conversione in legge dei decreti Milleproroghe e Superbonus. Nel primo caso lunedì la Camera voterà la fiducia e poi il provvedimento nel suo complesso, da approvare entro fine mese e che quindi passerà all'esame del Senato. Nel secondo caso sarà invece l'Aula di Palazzo Madama a dover dare l'ok definitivo al testo.

Ma i riflettori sono accesi anche sui lavori di commissione. Sempre al Senato infatti, nella Affari costituzionali, è battaglia sulla possibilità di estendere da due e tre mandati il limite per l'esercizio della carica di sindaco e di presidente di Regione, misura richiesta con forza dalla Lega. Il confronto si gioca sul decreto legge che prevede l'elction day per le prossime elezioni europee ed amministrative e introduce la possibilità del terzo mandato per i primi cittadini dei Comuni tra cinquemila e quindicimila abitanti. Altrettanto ferma la contrarietà di Fratelli d'Italia e Forza Italia.

Nella stessa sede prosegue l'esame del premierato mentre nel medesimo organismo della Camera arriva il disegno di legge sull'Autonomia approvato al Senato. In calendario nell'Aula di Montecitorio anche la mozione sulla libertà di stampa presentata da Alleanza Verdi e Sinistra e la legge, già licenziata a Palazzo Madama, per l'istituzione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate.