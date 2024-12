Fabio Frizzi, fratello del celebre conduttore televisivo Fabrizio Frizzi, in un’intervista al Corriere della Sera parla del legame che li univa, con delle parole che commuovono l’Italia. Fabrizio Frizzi è stato uno dei volti più amati della televisione italiana e ha condotto programmi come “Miss Italia”, “Soliti ignoti”, “L’eredità”, “I fatti vostri”, “Scommettiamo che…?” e “Domenica in”. Ha inoltre partecipato come concorrente a “Ballando con le Stelle” e “Tale e quale show”, e recitato nella fiction “Non lasciamoci più”. È stato inoltre una figura di spicco nella maratona benefica benefica Telethon.

Il ricordo ancora vivo di Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi è considerato uno dei principali presentatori della Rai e, insieme a Pippo Baudo, è stato il conduttore con più trasmissioni all’attivo. Lo ricordiamo anche nel ruolo di doppiatore nella saga di “Toy Story”, dove aveva prestato la voce allo sceriffo Woody. Era il 23 ottobre 2017 quando, durante una registrazione de “L’Eredità”, Fabrizio avrebbe avuto un malore. In seguito, cinque mesi dopo, il 26 marzo 2018, le sue condizioni sono peggiorate e il noto conduttore si è spento all’età di 60 anni all’ospedale Sant’Andrea di Roma, dopo essere stato ricoverato d’urgenza per emorragia cerebrale. La camera ardente è stata allestita nella sede Rai di viale Mazzini e il funerale è stato trasmesso in diretta su Rai 1 dalla basilica di Santa Maria in Montesanto a Roma.

Le parole del fratello Fabio che commuovono l’Italia

A circa sei anni dalla sua scomparsa, il fratello Fabio, compositore e musicista di successo, ha ricordato Fabrizio in un’intervista al Corriere della Sera, con parole di affetto che hanno commosso l’Italia: “Lo sento ancora qui con me, mi aspetto di vederlo entrare da un momento all’altro e sedersi accanto a me. Oggi rileggo ancora i suoi messaggi Whatsapp”. In merito al malore che Fabrizio aveva accusato prima della scomparsa, Fabio ha confessato: “Fabrizio si accorse che non era solo un giramento di testa e decise di combattere“.