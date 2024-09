"Parpiglia riguardo la situazione Boccia-Sangiuliano: "Ecco il messaggio che ho ricevuto da un account anonimo alcuni mesi fa"

L’esplosione del caso Boccia – Sangiuliano ha portato il ministro a lasciare il suo incarico e il coinvolgimento della controparte in una trasmissione televisiva. Durante un’intervista con RTL, Parpiglia ha rivelato un retroscena intrigante: prima che la situazione scoppiasse, un individuo anonimo l’aveva contattato per raccontargli i dettagli. Parpiglia ha ricevuto decine di messaggi da un profilo di nome @PoliticaEAmore con informazioni specifiche sulla tensione tra Sangiuliano e la sua consorte. Alcuni messaggi, datati 8 agosto, contenevano riferimenti espliciti alla situazione, come l’accenno ai 20 chili persi da Sangiuliano. Quando Parpiglia ha chiesto prove concrete, le risposte evasive dell’anonimo suggerivano che fosse un’indiscrezione gratuita e che molte testate giornalistiche erano state messe a tacere. Nonostante questo, il profilo @PoliticaEAmore non ha mai menzionato Boccia. Gabriele, rispondendo a una domanda di Francesco Fredella, ha affermato di credere in un complotto. Le domande rimangono: chi gestiva quel profilo e perché voleva che la questione fosse resa pubblica? Durante la stessa trasmissione, l’avvocato di Sangiuliano, Silviero Sica, ha osservato che il momento dei messaggi coincideva con l’epoca della rottura tra Boccia e Sangiuliano.

“Ritengo che questi comunicati siano cruciali, indipendentemente dal loro significato personale, che evidenziare un rapporto che la donna evita di discutere. Mi sembra chiaro che l’invio di questi messaggi corrisponda alla nostra tesi. Vale a dire, quando la donna si trova ad affrontare rifiuti sia nel campo professionale che personale, cominciano i messaggi. Un attacco incredibile. L’uso strumentale di qualcuno è un aspetto che dobbiamo esaminare più nel dettaglio”.