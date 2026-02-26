Partecipa al concorso per giovani abbonati e vai a Sanremo 2026

Cinque fortunati nati tra il 2000 e il 2009, abbonati Rai o figli di abbonati, saranno scelti tramite estrazione per essere ospiti il 25 febbraio 2026 a Sanremo; scopri come candidarti via mail tra il 22 dicembre 2026 e il 25 gennaio 2026.

Il Festival di Sanremo mette a disposizione cinque posti per giovani ospiti alla serata del 25 febbraio 2026. L’iniziativa è destinata a candidati che rispettino alcuni requisiti formali; le modalità di partecipazione e i dettagli pratici sono pubblicati dagli organizzatori e vanno consultati attentamente prima di inviare la domanda.

Chi può partecipare Possono candidarsi i giovani nati tra il 2000 e il 2009 che siano abbonati alla Rai o figli di un abbonato.

È richiesto un collegamento diretto con un abbonamento Rai: il candidato deve essere l’abbonato stesso oppure risultare fiscalmente o anagraficamente collegato a un abbonato. La procedura è pensata per essere semplice, ma è fondamentale allegare la documentazione che comprovi la data di nascita e lo stato dell’abbonamento.

Requisiti formali Alla candidatura vanno allegate copie dei documenti che attestino età e validità dell’abbonamento Rai. Prima di inviare la mail controllate che i dati dell’abbonamento siano aggiornati e corrispondano a quelli ufficiali: eventuali discrepanze possono comportare esclusione dalla selezione.

Come candidarsi e scadenze La candidatura va inviata esclusivamente via posta elettronica all’indirizzo iniziativasanremo.canone@rai.it, indicando nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico e la relazione con l’abbonamento Rai (se si è figli, indicare i dati dell’abbonato). Nel corpo della mail è utile specificare chiaramente la propria posizione rispetto all’abbonamento.

Nel documento ufficiale è indicato il periodo di invio; tuttavia le date riportate (dal 22 al 25 gennaio 2026) risultano incongruenti e richiedono una verifica presso le fonti ufficiali della Rai. Prima di inviare la candidatura accertatevi sempre del calendario aggiornato pubblicato sul sito o dai canali istituzionali.

Suggerimenti pratici per la mail Per facilitare la gestione delle candidature, mettete nell’oggetto una dicitura chiara, ad esempio: “Concorso giovani abbonato Sanremo 2026”. In allegato aggiungete la documentazione richiesta (copia documento d’identità, certificazione dell’abbonamento, eventuale delega o documentazione che dimostri il rapporto di parentela). Non sono previsti canali alternativi: telefonate o messaggi sui social non saranno considerati validi.

Estrazione e comunicazione dei vincitori Tutte le candidature valide saranno inserite in un’estrazione pubblica che selezionerà i cinque vincitori; la data indicata per l’estrazione è il 30 gennaio 2026. I cinque selezionati saranno invitati come ospiti alla serata del 25 febbraio 2026. Le comunicazioni ufficiali saranno inviate via email agli indirizzi forniti al momento della candidatura.

Cosa succede dopo l’estrazione I vincitori riceveranno istruzioni dettagliate per completare l’accredito: informazioni su orari, modalità di accesso, eventuali adempimenti sanitari o documentali. È necessario rispondere nei termini indicati; la mancata conferma entro i tempi stabiliti comporterà la decadenza dal diritto di partecipare e l’organizzazione provvederà eventualmente a nominare sostituti, secondo le regole previste.

Note finali La mancata corrispondenza dei dati o l’invio oltre i termini comunicati implica l’esclusione dalla procedura. Per qualsiasi dubbio o per verificare aggiornamenti e date corrette, rivolgetevi sempre al sito ufficiale della Rai o ai contatti indicati dalla produzione.