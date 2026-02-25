Tutto sulla prima serata di Sanremo 2026: ordine, ospiti e informazioni utili

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 si apre come sempre tra curiosità e attese: l’appuntamento televisivo di riferimento ha fissato l’inizio alle 20:40 per la puntata del 24 febbraio. In questo articolo troverai una sintesi chiara della scaletta ufficiale, degli ospiti che accompagneranno la serata e del sistema di votazione applicato esclusivamente alla prima puntata.

Il palco dell’Ariston accoglie una rosa di artisti molto variegata: 30 Big scelti da Carlo Conti, interpreti storici e giovani promesse si alternano durante la serata. A supporto della conduzione ci sono figure nazionali e internazionali che arricchiscono il programma con momenti non solo musicali ma anche di intrattenimento e approfondimento.

Il meccanismo di voto e il formato della prima serata

Per la serata inaugurale la valutazione delle esibizioni sarà affidata esclusivamente alla Giuria della sala stampa, tv e web. Al termine delle performance verrà stilata una classifica provvisoria e il pubblico verrà informato sulle cinque canzoni che occupano le prime posizioni, ma senza indicare l’ordine esatto di piazzamento. Questo sistema temporaneo serve a dare un primo riscontro critico prima dell’attivazione di altri organismi di voto nelle serate successive.

Orario e durata

La trasmissione è prevista dalle 20:40 fino a circa l’1:44 di notte, un arco temporale che include esibizioni, collegamenti speciali e interventi degli ospiti. Per chi segue la diretta è utile sapere che sono previsti collegamenti con il Suzuki Stage e la Costa Toscana, oltre a momenti dedicati a radio e approfondimenti dopo la chiusura ufficiale della prima serata.

Chi conduce e gli ospiti principali

Alla guida della serata troviamo Carlo Conti affiancato da Laura Pausini, presente in tutte le puntate come co-conduttrice. Per la prima puntata si aggiunge l’attore turco Can Yaman in qualità di co-conduttore ospite, insieme a Kabir Bedi per un incontro che mette a confronto la versione originale di “Sandokan” del 1976 con il recente remake. Tra gli interventi non musicali si segnala anche la presenza di Gianna Capaldi Pratesi, una testimone d’eccezione della storia repubblicana italiana.

Superospiti e collegamenti speciali

Tra i superospiti della serata figura Tiziano Ferro, che celebra i 25 anni dall’uscita di “Xdono” e presenta inoltre il nuovo singolo “Sono un grande”. Sul palco del Suzuki Stage è prevista l’esibizione di Gaia, mentre Max Pezzali interverrà tramite collegamento dalla Costa Toscana e poi salirà sul palco principale. Questi momenti offrono pause nel flusso delle esibizioni e aggiungono varietà allo spettacolo.

Scaletta completa: ordine delle esibizioni della prima serata

Di seguito è riportato l’ordine di uscita ufficiale minuto per minuto, pensato per aiutare chi vuole seguire specifici artisti o programmare la visione delle parti più attese. L’apertura è affidata a Olly, vincitore della scorsa edizione, e la chiusura alla coppia Lda & Aka 7even.

20:40 apertura · 20:43 ingresso Carlo Conti · 20:43 Olly – “Balorda Nostalgia” · 20:50 Conti dà il via alla serata · 20:53 ingresso Laura Pausini · 20:56 Ditonellapiaga – “Che fastidio!” · 21:07 Michele Bravi – “Prima o poi” · 21:13 Sayf – “Tu mi piaci tanto” · 21:19 Mara Sattei – “Le cose che non sai di me” · 21:25 Dargen D’Amico – “AI AI” · 21:31 omaggio a Peppe Vessicchio · 21:39 ingresso Can Yaman

21:42 Arisa – “Magica favola” · 21:48 Luchè – “Labirinto” · 21:54 ingresso Gianna Pratesi · 22:00 Tommaso Paradiso – “I romantici” · 22:06 Elettra Lamborghini – “Voilà” · 22:12 momento Tim · 22:15 Patty Pravo – “Opera” · 22:21 Samurai Jay – “Ossessione” · 22:32 Tiziano Ferro · 22:47 Raf – “Ora e per sempre”

22:58 ingresso Laura Pausini · 22:59 J-Ax – “Italia starter pack” · 23:04 collegamento Suzuki Stage – Gaia · 23:10 ingresso Can Yaman · 23:12 Fulminacci – “Stupida fortuna” · 23:21 Levante – “Sei tu” · 23:27 Fedez & Masini – “Male necessario” · 23:33 collegamento Costa Toscana – Max Pezzali · 23:39 Max Pezzali

23:45 Ermal Meta – “Stella stellina” · 23:51 ingresso Kabir Bedi · 00:00 TG1 · 00:03 Serena Brancale – “Qui con me” · 00:09 Nayt – “Prima che” · 00:15 Malika Ayane – “Animali notturni” · 00:21 Eddie Brock – “Avvoltoi” · 00:32 ingresso Laura Pausini

00:33 Sal Da Vinci – “Per sempre sì” · 00:38 Enrico Nigiotti – “Ogni volta che non so volare” · 00:44 ingresso Can Yaman · 00:45 Tredici Pietro – “Uomo che cade” · 00:56 Bambole di pezza – “Resta con me” · 01:02 Chiello – “Ti penso sempre” · 01:08 Maria Antonietta & Colombre – “La felicità e basta” · 01:14 Leo Gassmann – “Naturale” · 01:20 Francesco Renga – “Il meglio di me” · 01:26 Lda & Aka 7even – “Poesie clandestine” · 01:32 collegamento DopoFestival · 01:38 collegamento Rai Radio 2 · 01:39 classifica provvisoria · 01:44 fine prima serata

Cosa aspettarsi e suggerimenti per gli spettatori

La serata promette un mix di tradizione e novità: oltre alle canzoni in gara, ci saranno inserti narrativi e collegamenti che spezzano il ritmo delle esibizioni. Per seguire al meglio consigliamo di segnare gli orari degli artisti che interessano e di prepararsi a una diretta che si protrae fino a notte fonda. Il ruolo della giuria in questa fase è centrale per dare una prima lettura critica alle proposte in gara.

In definitiva, la prima puntata di Sanremo 2026 si propone come una serata densa di contenuti: dalla varietà degli interpreti agli ospiti internazionali, ogni segmento offre spunti di interesse per pubblici diversi, dagli appassionati di musica agli spettatori alla ricerca di spettacolo e partecipazione collettiva.