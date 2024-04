Partiti: Pd, su vicenda Soros 'ha risposto Agenda'**

Roma, 21 apr (Adnkronos) - Sulla vicenda dei contributi economici giunti a esponenti del Pd da parte di 'Agenda', la no profit finanziata con oltre un milione di euro tra il 2022 e il 2023 dalla fondazione Democracy & pluralism vicina a George Soros, "ha parlato Agenda". E...

Roma, 21 apr (Adnkronos) – Sulla vicenda dei contributi economici giunti a esponenti del Pd da parte di 'Agenda', la no profit finanziata con oltre un milione di euro tra il 2022 e il 2023 dalla fondazione Democracy & pluralism vicina a George Soros, "ha parlato Agenda". E' la risposta che arriva all'Adnkronos dal Partito democratico, alle prese oggi con la complicata Direzione sulle liste per le europee. Neanche una parola di più. Un chiarimento.

Spulciando l'elenco della Camera dei deputati dei contributi per l'attività politica (non solo elettorale) dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, risultano i nomi di diversi esponenti dem tra i beneficiari di contributi da parte di 'Agenda', tra cui il deputato e responsabile Esteri Giuseppe Provenzano, la deputata Rachele Scarpa, la segretaria dei Giovani democratici Caterina Cerroni, la deputata Ouidad Bakkali, la deputata Valentina Ghio, la coordinatrice della segreteria dem Marta Bonafoni, che si trincerano rigorosamente dietro al silenzio. Per tutti oltre ai contributi economici di Agenda evidentemente va bene anche la sua nota.