Pasqualino Maione, ex concorrente di Amici dell’edizione 2007, è di nuovo in ospedale. A gennaio 2023, dopo mesi di assenza dai social, aveva raccontato di essere stato colpito da una forma di meningite post covid. Le cure non si sono mai interrotte e, nei giorni scorsi, ha condiviso su Instagram alcune foto della sua stanza d’ospedale: doveva essere un ricovero breve e invece è già passata oltre una settimana.

Pasqualino Maione di nuovo in ospedale: il messaggio sui social

“Ho aspettato un po’ a dirvelo, pensavo durasse meno la degenza in ospedale ma si è dilungata più del previsto, altro giro altra corsa, maledetta meningite, ma sono più forte, ormai ho una corazza che mi protegge e che mi farà superare quest’altra ennesima battaglia“, ha scritto Maione per dare e darsi coraggio. “Mai arrendersi, mai! A tutti quelli che stanno combattendo dalla più piccola alla più grande battaglia, ricordate non siete/siamo soli e siamo sempre più forti noi, sempre! Ciao amici, vi terrò aggiornati. Vi voglio bene” ha concluso il cantante.

Il commento di Marco Carta, suo compagno di avventura ad Amici

Pasqualino Maione partecipò ad Amici nel 2007, l’anno in cui vinse Marco Carta (Maione arrivò terzo). Proprio Carta ha lasciato un commento sotto ad uno dei post social di Pasqualino: “Dai ciccio bello! Sii forte“. Un messaggio che ha fatto molto piacere a Maione.

