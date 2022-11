Pd: Benifei, 'chi sostengo? Decideremo con 'Coraggio Pd' il 18 dicembre a Milano'

Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "In queste settimane sono uscite indiscrezioni giornalistiche che mi vedevano ieri a sostegno di un candidato, adesso per un’altra e nel mentre impegnato a costruire la mia candidatura alla segreteria del Pd. Voglio fare chiarezza: oggi mi occupo del mio lavoro...

(Adnkronos) – "In queste settimane sono uscite indiscrezioni giornalistiche che mi vedevano ieri a sostegno di un candidato, adesso per un’altra e nel mentre impegnato a costruire la mia candidatura alla segreteria del Pd. Voglio fare chiarezza: oggi mi occupo del mio lavoro parlamentare e della fase costituente del nuovo Partito Democratico, che lanceremo insieme al segretario Enrico Letta il 28 novembre a Bruxelles". Lo scrive Brando Benifei su Fb.

"Ma non mi sottraggo al dibattito sul congresso: con la grande assemblea del 29 ottobre a Roma, in cui si sono riunite centinaia di persone giovani e meno giovani, provenienti da percorsi politici diversi ma unite dalla convinzione che serva un Pd profondamente rinnovato nell’identità e nel gruppo dirigente, abbiamo dato una scossa e costretto tutti ad aprire un confronto.

Nelle prossime settimane ci saranno iniziative della nostra piattaforma Coraggio Pd in molte regioni e poi un nuovo grande appuntamento di carattere nazionale il 18 dicembre a Milano. Prenderemo così tutti insieme le necessarie decisioni in vista del congresso di gennaio".

"Personalmente, insieme a tante e tanti, sono impegnato per un partito con un’identità propria senza fascinazioni per Conte o indulgenze per Renzi, che abbia nel pluralismo una forza e non un limite e trovi la sua radice nel mondo del lavoro e la sua prospettiva nei socialisti e democratici europei.

Facciamo il massimo sforzo per aprire il Partito Democratico a nuove energie e per valorizzare quelle fondamentali che abbiamo già, costruendo così la vera alternativa a questa destra che fa la destra. Mettiamocela tutta!".