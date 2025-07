Pd: Bonafoni, 'aree interne dimenticate dal governo'

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – "Le aree interne sono state totalmente abbandonate dal governo Meloni, che taglia servizi, ignora le comunità locali e concentra risorse su opere inutili e propagandistiche. Con questa proposta di legge, il Partito Democratico sceglie di fare l’esatto opposto: investire dove c’è bisogno, restituendo prospettive, diritti e dignità a milioni di cittadine e cittadini”.

Lo dichiara Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del PD con delega al Terzo Settore e all’associazionismo, a commento della proposta presentata oggi alla Camera per il rilancio delle aree interne, con un investimento complessivo di 6 miliardi di euro.

“Parliamo di misure concrete e realizzabili: incentivi alle imprese, prima casa accessibile, smart working, scuola e sanità di prossimità, infrastrutture e mobilità sostenibile – spiega Bonafoni –. È questa la vera sfida infrastrutturale del Paese: ricucire le disuguaglianze territoriali, sociali ed economiche che questo governo continua ad alimentare”.

Le coperture arriverebbero in larga parte dai fondi destinati al Ponte sullo Stretto. "Mentre la destra spende miliardi per un’opera divisiva e tecnicamente discutibile, noi scegliamo di investire su territori veri e bisogni reali. È una battaglia di visione, di priorità e di giustizia sociale. E noi siamo pronti a combatterla fino in fondo”, conclude Bonafoni.