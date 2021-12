Pd: D'Alema, 'è guarito dalla malattia renziana, ricomposizione necessaria'

Roma, 31 dic (Adnkronos) – "Il mio augurio è che si faccia un passo decisivo in avanti per la ricostruzione di una grande forza progressista. Alla fine non sarà il partito che volevamo noi, ma vale la pena di portare il nostro patrimonio nel contesto di una forza più grande".

Lo ha detto Massimo D'Alema negli auguri di fine anno di Articolo 1.

"Un certo percorso volge al termine, il dibattivo delle Agorà è il modo migliore per arrivare con il confronto e una convergenza di idee a una ricomposizione che appare necessaria", ha aggiunto l'ex premier.

"Avevamo ragione sulla deriva disastrosa del Pd, la principale ragione per andarcene era una malattia che fortunatamente è guarita da sola ma c'era. Pochi oggi potrebbero negare la fondatezza del giudizio sul rischio che quel partito cambiasse completamente natura nell'epoca renziana", ha spiegato D'Amela.