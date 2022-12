Pd: dalla Schlein anche le Sardine, 'prendete tessera partito per sostenere Elly'

Roma, 4 dic (Adnkronos) - "Mai chiedere il permesso per innovare, dice Elly. Prenderò la tessera del Partito Democratico per sostenere la candidatura di Elly Schlein a segretaria, e chiedo a chi ha a cuore il futuro, non solo della sinistra, di fare lo stesso". Lo scrive su Twitter ...

Roma, 4 dic (Adnkronos) – "Mai chiedere il permesso per innovare, dice Elly.

Prenderò la tessera del Partito Democratico per sostenere la candidatura di Elly Schlein a segretaria, e chiedo a chi ha a cuore il futuro, non solo della sinistra, di fare lo stesso". Lo scrive su Twitter Lorenzo Donnoli, esponente delle Sardine, che in un posto su Facebook posta le foto della giornata al 'Monk' per il lancio della candidatura di Elly Schlein insieme a Jasmine Cristallo.

"Finalmente si parla di inclusione, di battaglie di sinistra come quelle per una legge sul clima, per la sanità pubblica, l’istruzione pubblica, di famiglie arcobaleno, di rispetto per le storie individuali, di salario minimo, di una visione e proposte concretamente di sinistra", prosegue Donnoli.

"Un linguaggio che faceva disprezzo della diversità, perfino della diversità di pensiero, è quello che mi ha personalmente allontanato, oltre al fatto che le parole d’ordine non erano quelle di Elly e delle persone che hanno condiviso oggi le loro lotte: Bonaccini stesso era capofila della corrente renziana per tanti anni nella nostra regione, sapete bene di cosa stiamo parlando", si legge tra l'altro nel post.