Pd: Renzi, 'è la bella addormentata, si svegli'

(Adnkronos) – "Il Pd è la bella addormentata nel bosco. Ma come fa il Pd a essere talmente imbambolato da non dire una parola contro Conte oggi? Gli stanno dando un ruolo che non ha". Così Matteo Renzi a Metropolis sul sito di Repubblica ricordando come il leader dei 5 Stelle sia quello cha ha firmato i decreti sicurezza di Matteo Salvini. "Il Pd deve darsi una smossa, deve svegliarsi".

E Renzi torna a criticare le scelte di Enrico Letta in campagna elettorale: "Letta ha sbagliato tutto.

Ha detto 'non voglio Renzi', ha messo un veto personale su di me. Se non avesse messo un veto personale, ora la Meloni avrebbe avuto 95 senatori invece che 115, non avrebbe avuto la maggioranza".