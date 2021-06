Pd: via libera Direzione Siena a Letta candidato, 'una opportunità per il territorio'**

Roma, 11 giu (Adnkronos) – Via libera del Pd di Siena alla candidatura di Enrico Letta alle suppletive per la Camera che si terranno nel prossimo autunno. La Direzione del partito, al termine di una riunione andata avanti fino all'1 del mattino, ha votato all'unanimità la proposta del segretario provinciale Andrea Valenti.

"La Direzione ha accolto in pieno l'opportunità che darebbe la candidatura di Letta su questo territorio. Ci si augura che il segretario accetti questo invito", spiega Valenti all'Adnkronos. Nel documento approvato, la Direzione esprime "piena fiducia nel segretario Enrico Letta e gli chiede ufficialmente la sua disponibilità a candidarsi sul collegio uninominale Toscana 12".

La candidatura del segretario viene definita una "opportunità per la nostra provincia e per il capoluogo per diversi motivi".

Il primo è che "abbiamo apprezzato le prime iniziative di Letta da segretario, il coinvolgimento della base, le parole chiare su tematiche identitarie, le proposte avanzate e la modalità di guida del Partito". Nel documento, tra l'altro, si sottolinea: "A livello politico nazionale, riteniamo che, per rendere incisiva l’azione politica del Partito democratico, il proprio segretario debba essere presente attivamente in Parlamento".