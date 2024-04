Pechino: sostegno militare Usa a Taiwan aumenta "rischio di conflitto"

Milano, 24 apr. (askanews) – “Vorrei sottolineare che il rafforzamento dei legami militari tra gli Stati Uniti e Taiwan non porterà sicurezza a Taiwan, né salverà il destino dell’indipendenza di Taiwan. Aumenterà soltanto le tensioni e il rischio di conflitto attraverso lo Stretto di Taiwan e alla fine equivale a darsi la zappa sui piedi. Gli Stati Uniti devono rispettare il principio della Cina unica e le disposizioni statunitensi dei tre comunicati congiunti Cina-USA, attuare l’impegno preso dai leader statunitensi di non sostenere l’indipendenza di Taiwan, smettere di armare Taiwan, smettere di creare nuove tensioni nello Stretto di Taiwan e smettere di mettere in pericolo la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan. La Cina seguirà da vicino i progressi delle leggi pertinenti e adotterà misure risolute ed efficaci per salvaguardare la sua sovranità, sicurezza e integrità territoriale”. Lo ha dichiarato Wang Wenbin, portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese, dopo che il Congresso americano ha approvato un pacchetto di assistenza militare di 8 miliardi di dollari per l’isola.