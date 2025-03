Peeling per il viso: a cosa serve e come farlo in casa

Peeling per il viso: a cosa serve e come farlo in casa

Il peeling per il viso aiuta a nascondere ogni piccola imperfezione. Vediamo come farlo in casa.

Il peeling per il viso è un trattamento di bellezza superficiale, medio o profondo, ideale per il trattamento degli inestetismi cutanei, leggeri o marcati. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, a cosa serve il peeling per il viso e come farlo in casa con i prodotti facilmente reperibili online.

Peeling per il viso

Il peeling per il viso è un trattamento cosmetico che, al giorno d’oggi, può essere effettuato anche in casa, grazie ai numerosi prodotti facilmente reperibili in commercio. Possono ricorrere a questo trattamento tutte quelle persone che desiderano migliorare la texture della pelle e, in generale, trattare ogni piccolo inestetismo per migliorare il suo aspetto.

Esistono tre tipologie di peeling per il viso:

Quello superficiale , che utilizza acidi leggeri, per esfoliare lo strato più esterno della pelle, ed è indicato per il trattamento di problemi piccoli, con un tempo di recupero minimo;

Quello medio , che utilizza acidi più forti, per penetrare negli strati più profondi della pelle e al quale ricorrere per trattare problemi più importanti, come rughe profonde e macchie scure, con tempi di recupero un po’ più lunghi;

Quello profondo, che utilizza acidi più potenti, per trattare problemi severi, come cicatrici profonde e rughe marcate, con tempi di recupero molto lunghi.

Peeling per il viso: consigli per il fai da te

Il peeling per il viso può essere effettuato anche in casa, in totale sicurezza, ma solo per trattamenti cutanei superficiali, che richiedono l’utilizzo di prodotti più naturali e tempi di recupero brevi. Il nostro consiglio, in ogni caso, è di iniziare sempre con un peeling superficiale, soprattutto se è la prima volta che lo fate in modo autonomo e di affidarvi sempre a mani esperte per trattare problemi severi.

Scegliete prodotti che siano adatti al vostro tipo di pelle e indicati per l’obiettivo che intendete raggiungere. Seguite le istruzioni riportate sulle confezioni e, a fine trattamento, non dimenticate di proteggere la vostra pelle. A procedura ultimata, infatti, la vostra pelle risulterà più sensibile e delicata e, dunque, evitate di esporvi alla luce diretta del sole, utilizzate una crema con alto fattore di protezione e creme idratanti per consentire alla pelle di rigenerarsi.

Peeling per il viso: migliori prodotti su Amazon

Il peeling per il viso non è una procedura complicata, ma è chiaro che bisogna avere un po’ di dimestichezza per poterlo effettuare in modo autonomo e in totale sicurezza. Poiché il mercato offre prodotti diversi, a base di principi attivi differenti e con obiettivi specifici, nel paragrafo che segue, abbiamo raccolto, in una lista breve, alcuni dei prodotti migliori che Amazon consiglia ai suoi clienti, alla migliore offerta.

Acido lattico 80% Peeling per il viso 30ml BINGOSPA

Questo peeling per il viso aumenta i livelli di idratazione della pelle oltre il 10%, riduce le rughe, al decolorazione e provvede a rigenerare e rendere la pelle più luminosa. Se applicato regolarmente, questo trattamento uniforma il tono della pelle, schiarisce le discromie e fornisce un’eccellente idratazione.

Serinina® Acido Salicilico Viso – Siero Peeling Esfoliante Salicylic Acid – per Acne, Brufoli, Pori Dilatati e Punti Neri – Scrub Chimico Skincare (30ml Salicilico)

Sviluppato per contrastare i punti neri, i brufoli e i pori dilatati, questo peeling per il viso è un trattamento superficiale che idrata, leviga e rigenera la pelle con risultati visibili già dopo i primi sette giorni di utilizzo. Si consiglia di leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione e proteggere la pelle dopo il trattamento.

Rilastil Acnestil Micropeeling, Peeling Intensivo Viso con Acido Salicilico, Lozione Esfoliante Antimperfezioni e Purificante, per Pelli Impure con Tendenza Acneica, Confezione da 100 ml

Per chi desidera un trattamento più intensivo, può ricorrere a questo peeling per il viso, a base di acido salicilico, sviluppato con lo scopo di trattare le pelli grasse, miste e con tendenza acneica lieve o moderata. Si consiglia di leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione e proteggere la pelle dopo il trattamento.