Pep Guardiola era atteso con grande entusiasmo a “Che Tempo Che Fa”, e Fabio Fazio non vedeva l’ora di elogiarlo. Anche chi non è esperto di calcio riconosce in Guardiola una leggenda, e i vari trofei che ha conquistato sono una chiara testimonianza delle sue capacità. Attualmente guida il Manchester City, ancora senza sconfitte in questa stagione. Arrivato nel salotto di CTCF, ha risposto: «Stanco? Un po’, come tutti noi. Ma il calcio è la mia passione. Riguardo al doppio triplete? Sono fortunate nel farlo. Scherzi a parte, ho avuto molta fortuna; il Manchester è una squadra che amo profondamente».

