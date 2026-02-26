Perché Anthropic non concede al Pentagono libero accesso al modello Claude

Anthropic rifiuta l’accesso libero al modello Claude

Anthropic e il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti sono entrati in un confronto pubblico sulla disponibilità di tecnologie di intelligenza artificiale. La startup guidata da Dario Amodei ha respinto la richiesta del Pentagono di accesso senza vincoli al suo modello Claude.

Secondo la società, alcune restrizioni restano non negoziabili. In discussione vi sono rischi legati alla sorveglianza di massa e allo sviluppo di armi autonome, ambiti che Anthropic ritiene contrari alla propria missione di creare sistemi più sicuri. Il Dipartimento della difesa sostiene invece la necessità che tecnologie critiche siano disponibili per finalità di difesa.

Le ragioni del rifiuto e le linee rosse di Anthropic

Anthropic ha motivato il rifiuto sottolineando un approccio definito safety-first, volto a limitare impieghi ritenuti pericolosi.

L’azienda impedisce esplicitamente l’uso del modello per armi letali e per sistemi di sorveglianza di massa rivolti a cittadini. Queste restrizioni sono giustificate come misura per tutelare valori democratici e per ridurre il rischio di abusi su larga scala.

Secondo fonti aziendali, la politica mira anche a proteggere la reputazione tecnologica di Anthropic e a evitare implicazioni legali e etiche. La posizione contrasta con la tesi del Dipartimento della difesa, che ritiene necessario rendere alcune tecnologie disponibili per finalità di difesa.

Perché quelle restrizioni sono considerate essenziali

Anthropic sostiene che permettere qualsiasi impiego di Claude comporterebbe rischi per la sicurezza pubblica. La preoccupazione riguarda sia usi diretti, come la progettazione di sistemi d’attacco automatizzati, sia usi indiretti, come la fornitura di informazioni che possano accelerare decisioni letali.

L’azienda sottolinea che alcune funzioni avanzate di intelligenza artificiale non sono neutre e possono produrre danni sistemici se impiegate senza limiti. Per questo propone regole chiare e vincoli operativi mirati a ridurre i rischi associati a questi impieghi.

Il ragionamento di Anthropic si pone in netto contrasto con la posizione del Dipartimento, favorevole a rendere talune tecnologie disponibili per scopi difensivi. La disputa resta aperta e influenzerà le prossime fasi di valutazione e contrattazione fra le parti.

La richiesta del Pentagono e la posta in gioco

Il Dipartimento della difesa ha chiesto un accesso più ampio e meno condizionato a Claude, sostenendo che la tecnologia non debba essere limitata quando è impiegata per finalità di sicurezza nazionale. Tra le richieste del Pentagono figura l'ipotesi che Anthropic possa costituire un rischio per la catena di approvvigionamento qualora rifiutasse condizioni ritenute essenziali per la difesa. La posizione governativa mira a ridurre possibili interruzioni nell'accesso a capacità ritenute strategiche.

Implicazioni strategiche e contrattuali

La questione assume rilievo anche sul piano economico e contrattuale. Il rapporto commerciale tra l’azienda e il Dipartimento della difesa è significativo; una limitazione dell’accesso potrebbe creare un vuoto tecnologico difficile da colmare. La pressione per l’accesso senza restrizioni solleva inoltre questioni giuridiche e politiche sulla possibilità che imprese private impongano regole d’uso a tecnologie considerate critiche per la sicurezza dello Stato. Nelle trattative saranno centrali le clausole contrattuali che definiscono responsabilità, controlli e meccanismi di audit.

Conflitto di culture: Silicon Valley contro Washington

La disputa contrappone due approcci distinti nella regolazione tecnologica. Da una parte, parte dell’industria privilegia la mitigazione dei rischi e la definizione di confini etici per l’adozione degli strumenti digitali. Dall’altra, l’istanza statale sollecita l’impiego pieno delle tecnologie per finalità di sicurezza nazionale. Il confronto avviene nel contesto delle trattative contrattuali in corso e influenzerà le clausole che definiscono responsabilità, controlli e meccanismi di audit.

Altre grandi imprese del settore hanno già scelto condizioni contrattuali più flessibili con il Dipartimento della difesa, mettendo Anthropic in una posizione relativamente isolata. La decisione dell’azienda di mantenere regole proprie costituisce un banco di prova sul modello di responsabilità che le società tecnologiche intendono adottare. Le scelte finali nei contratti determineranno la portata d’uso dell’IA in ambito militare e l’accesso futuro a risorse e commesse.

Possibili scenari e conseguenze

Le scelte finali nei contratti con il Dipartimento della Difesa determineranno la portata d’uso dell’intelligenza artificiale in ambito militare e l’accesso futuro a risorse e commesse. Se Anthropic dovesse mantenere la propria posizione, il primo effetto pratico potrebbe essere la ricerca di fornitori alternativi da parte del Dipartimento, con conseguente riduzione delle opportunità contrattuali per l’azienda.

In alternativa, una linea dura delle autorità federali potrebbe consolidare un precedente di responsabilità aziendale nel settore. Tale esito favorirebbe standard più restrittivi per l’impiego di sistemi ad alto rischio, influenzando la normativa e le pratiche d’acquisto pubbliche a livello internazionale. Resta inoltre probabile un aumento del controllo sulle applicazioni dual use e delle verifiche sui fornitori coinvolti in programmi sensibili.

Verso una regolamentazione condivisa

Il caso evidenzia la necessità di strumenti sovranazionali o nazionali per definire che cosa costituisce un uso accettabile dell’IA in ambito militare. Senza regole comuni, la decisione resta nelle mani di singole aziende e governi. Ciò aumenta il rischio di escalation e di una corsa agli armamenti digitali. Alcuni esperti sollecitano normative chiare in grado di distinguere tra applicazioni legittime e usi dannosi della tecnologia.

La vicenda Anthropic–Pentagono supera la dimensione contrattuale e tocca priorità etiche e strategiche. La scelta di Anthropic di non concedere un accesso illimitato a Claude mette in evidenza la difficoltà di tracciare il confine tra utilità militare e responsabilità morale. Resta probabile un aumento dei controlli sulle applicazioni dual use e delle verifiche sui fornitori coinvolti in programmi sensibili. Il caso potrebbe favorire negoziati multilaterali e l’elaborazione di standard condivisi per la certificazione dei sistemi e dei fornitori.