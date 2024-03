La carota è diventata il simbolo di tutti i tifosi di Jannik Sinner, ma non c’entra con i suoi capelli. Scopriamo insieme il motivo di questa scelta.

Perché la carota è il simbolo dei tifosi di Jannik Sinner: non c’entrano i capelli

I Carota Boys sono diventati sempre più famosi nel mondo del tennis. Si tratta di un gruppo di ragazzi tra i 26 e i 28 anni di Ravello, in provincia di Salerno. Sono diventati famosi agli Internazionali di Roma, quando si sono presentati indossando un costume da carota. Da quel momento hanno iniziato a seguire Sinner in tutti i tornei, da Wimbledon agli Us Open, fino ad arrivare nei programmi televisivi e attirare l’attenzione di un brand come Lavazza, che ha realizzato diverse iniziative con loro. Ma per quale motivo hanno deciso di vestirsi da carote? Si tratta di un simbolo che non c’entra nulla con i capelli di Sinner.

Perché la carota è il simbolo dei tifosi di Jannik Sinner: la spiegazione

Questo fenomeno ha trasformato la carota nel simbolo dei tifosi di Jannik Sinner. Nella sfida contro Novak Djokovic, sugli spalti del Pala Alpitour si notavano molti spettatori vestiti di arancioni. Perfino Marco Mengoni per celebrare l’impresa del tennista ha scelto di usare l’emoticon della carota sui social network.

I Carota Boys hanno raccontato che l’idea di vestirsi da carote è nata da un episodio specifico. Si tratta del Torneo di Vienne che si è tenuto ad ottobre 2022. Durante un cambio di campo, Sinner ha addentato una carota al posto della tradizionale banana o della moderna barretta energetica. La strana scelta non è sfuggita ai tifosi di Ravello.