Sinner batte Medvedev e vola in finale all'ATP Miami

Sinner batte Medvedev e vola in finale all'ATP Miami

Jannik Sinner si qualifica per la terza volta in finale dopo una prestazione contro Daniil Medvedev

Jannik Sinner si qualifica per la terza volta in finale al Masters di Miami dopo una prestazione dominante contro Daniil Medvedev. Con un punteggio netto di 6-1, 6-2. Il prossimo ostacolo sarà il vincitore tra Zverev e Dimitrov, da affrontare nella finale di domenica.

Sinner sulla partita e Medvedev

Sinner ha commentato la sua vittoria dichiarando di sentirsi a suo agio sul campo e di essere contento per la prestazione di oggi. Ha riconosciuto che Medvedev ha commesso molti errori e lui ha saputo approfittarne. Esprime fiducia riguardo alla finale, sottolineando la sua crescita sia come giocatore che come persona rispetto al 2021.

La prestazione di Sinner

Jannik Sinner ha tenuto testa a Medvedev durante l’intera partita, chiudendo i conti in soli 70 minuti di gioco. Questa vittoria rappresenta il quinto successo consecutivo di Sinner, con un impressionante record stagionale di 21 vittorie e solo una sconfitta. La sua performance è stata un riscatto per la finale persa lo scorso anno a Miami contro lo stesso Medvedev.

La rincorsa alla seconda posizione nel ranking ATP

In caso di successo nella finale di domenica, Sinner potrebbe raggiungere la seconda posizione nel ranking ATP, un traguardo mai raggiunto da nessun italiano in precedenza.

Prossima sfida: Zverev o Dimitrov

Nella finale di domenica, Sinner affronterà il vincitore tra Zverev e Dimitrov. Indipendentemente dall’esito, il giovane ha dimostrato di essere un avversario da non sottovalutare nel circuito mondiale.