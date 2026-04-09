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Perché il Montenegro punta all'adesione alla UE oltre l'aspetto economico

Perché il Montenegro punta all'adesione alla UE oltre l'aspetto economico

Il primo ministro Milojko Spajić descrive l'adesione alla UE come un progetto di pace e sicurezza oltre che un accesso al mercato unico

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Il dibattito sull’allargamento dell’Unione Europea ha assunto nuove sfumature negli ultimi anni e il caso del Montenegro ne è un esempio significativo. In occasione del forum europeo a Barcelona, il primo ministro Milojko Spajić ha argomentato che la spinta verso Bruxelles non è guidata esclusivamente da incentivi finanziari: per Podgorica, l’adesione ha una forte componente di sicurezza collettiva e affermazione di valori condivisi.

Questo articolo ricostruisce le ragioni presentate dall’esecutivo montenegrino, il progresso nei negoziati e le implicazioni per i Balcani occidentali.

Dal 2012 il Montenegro ha formalmente avviato i negoziati di adesione all’UE, e oggi si trova in una posizione avanzata rispetto agli altri candidati. Le riflessioni del governo di Podgorica, raccolte da POLITICO, mettono in luce come le priorità siano mutate: l’attrattiva del mercato unico convive con la percezione dell’Unione come un progetto di pace in grado di garantire stabilità e tutela dei valori democratici.

Un cambio di prospettiva: dall’economia alla sicurezza

Nella spiegazione ufficiale del governo, il motivo economico resta importante — l’accesso a mezzo miliardo di consumatori nel mercato unico rappresenta un chiaro vantaggio — ma non è più il solo argomento. Podgorica sottolinea che l’adesione comporta anche il riconoscimento di valori comuni come stato di diritto, diritti umani e trasparenza, e soprattutto offre un quadro di sicurezza politica che il paese percepisce come essenziale in un contesto internazionale instabile. Questa narrazione risuona con quanto altre nazioni non appartenenti all’UE hanno iniziato a dichiarare dopo eventi geopolitici recenti.

Valori comuni e protezione collettiva

Secondo il governo di Podgorica, entrare nell’Unione Europea significa aderire a un insieme di norme e istituzioni che fungono da garanzia collettiva. La partecipazione alla comunità europea è vista come un patto su diritti e doveri che rafforza la resilienza politica e istituzionale dei paesi membri. Per il primo ministro Spajić questo elemento è centrale: più che un sostegno finanziario, l’UE offre un quadro di stabilità che ha valore strategico per uno stato piccolo come il Montenegro.

Lo stato dei negoziati e gli obiettivi di Podgorica

Sul piano procedurale il Montenegro è il candidato più avanzato dei Balcani occidentali: ha chiuso 14 dei 33 capitoli di negoziazione richiesti per l’adesione. Il governo ha fissato ambizioni chiare, indicando obiettivi di avanzamento rapidi e mettendo in campo riforme giudiziarie e amministrative ritenute decisive. Podgorica dichiara di aver compiuto progressi sostanziali e manifesta fiducia nel completare le rimanenti intese entro scadenze ravvicinate, ponendo come orizzonte politico l’adesione all’UE entro il 2028.

Riforme interne e sfide da affrontare

Il percorso di adesione implica misure spesso complesse: riforme del sistema giudiziario, lotta alla corruzione e adeguamento normativo al diritto europeo. Sebbene Podgorica presenti i cambiamenti come «senza precedenti», la leadership europea rimane cauta: alcuni Stati membri chiedono prima una revisione dei meccanismi decisionali dell’UE e mostrano riserve sull’accoglienza di nuovi membri fino a quando non si procederà a tali riforme istituzionali. Questo clima di prudenza condiziona le tempistiche effettive dell’allargamento.

Impatto regionale: un messaggio per i Balcani occidentali

L’adesione del Montenegro assumerebbe un valore simbolico e politico per l’intera regione. Secondo il governo di Podgorica, l’ingresso nell’Unione Europea sarebbe una spinta a favore della pace e della stabilità nei Balcani occidentali, rafforzando l’idea che l’allargamento resti uno strumento di integrazione e progresso. Ottenere l’adesione avrebbe anche un effetto dimostrativo sulle prossime tappe dei vicini aspiranti, offrendo un esempio concreto di come riforme e rispetto dei criteri possano tradursi in un percorso verso Bruxelles.

In sintesi, la strategia montenegrina evidenzia una lettura moderna dell’adesione: non più solo un contratto economico, ma una scelta geopolitica e valoriale. Mentre le autorità di Podgorica spingono per completare i negoziati e rispettare i target annunciati, il quadro europeo resta soggetto a valutazioni politiche interne ai paesi membri sull’opportunità e sui tempi di un ulteriore allargamento.