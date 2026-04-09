Perché il Montenegro punta all'adesione alla UE oltre l'aspetto economico

Il dibattito sull’allargamento dell’Unione Europea ha assunto nuove sfumature negli ultimi anni e il caso del Montenegro ne è un esempio significativo. In occasione del forum europeo a Barcelona, il primo ministro Milojko Spajić ha argomentato che la spinta verso Bruxelles non è guidata esclusivamente da incentivi finanziari: per Podgorica, l’adesione ha una forte componente di sicurezza collettiva e affermazione di valori condivisi.

Questo articolo ricostruisce le ragioni presentate dall’esecutivo montenegrino, il progresso nei negoziati e le implicazioni per i Balcani occidentali.

Dal 2012 il Montenegro ha formalmente avviato i negoziati di adesione all’UE, e oggi si trova in una posizione avanzata rispetto agli altri candidati. Le riflessioni del governo di Podgorica, raccolte da POLITICO, mettono in luce come le priorità siano mutate: l’attrattiva del mercato unico convive con la percezione dell’Unione come un progetto di pace in grado di garantire stabilità e tutela dei valori democratici.

Un cambio di prospettiva: dall’economia alla sicurezza

Nella spiegazione ufficiale del governo, il motivo economico resta importante — l’accesso a mezzo miliardo di consumatori nel mercato unico rappresenta un chiaro vantaggio — ma non è più il solo argomento. Podgorica sottolinea che l’adesione comporta anche il riconoscimento di valori comuni come stato di diritto, diritti umani e trasparenza, e soprattutto offre un quadro di sicurezza politica che il paese percepisce come essenziale in un contesto internazionale instabile. Questa narrazione risuona con quanto altre nazioni non appartenenti all’UE hanno iniziato a dichiarare dopo eventi geopolitici recenti.

Valori comuni e protezione collettiva

Secondo il governo di Podgorica, entrare nell’Unione Europea significa aderire a un insieme di norme e istituzioni che fungono da garanzia collettiva. La partecipazione alla comunità europea è vista come un patto su diritti e doveri che rafforza la resilienza politica e istituzionale dei paesi membri. Per il primo ministro Spajić questo elemento è centrale: più che un sostegno finanziario, l’UE offre un quadro di stabilità che ha valore strategico per uno stato piccolo come il Montenegro.

Lo stato dei negoziati e gli obiettivi di Podgorica

Sul piano procedurale il Montenegro è il candidato più avanzato dei Balcani occidentali: ha chiuso 14 dei 33 capitoli di negoziazione richiesti per l’adesione. Il governo ha fissato ambizioni chiare, indicando obiettivi di avanzamento rapidi e mettendo in campo riforme giudiziarie e amministrative ritenute decisive. Podgorica dichiara di aver compiuto progressi sostanziali e manifesta fiducia nel completare le rimanenti intese entro scadenze ravvicinate, ponendo come orizzonte politico l’adesione all’UE entro il 2028.

Riforme interne e sfide da affrontare

Il percorso di adesione implica misure spesso complesse: riforme del sistema giudiziario, lotta alla corruzione e adeguamento normativo al diritto europeo. Sebbene Podgorica presenti i cambiamenti come «senza precedenti», la leadership europea rimane cauta: alcuni Stati membri chiedono prima una revisione dei meccanismi decisionali dell’UE e mostrano riserve sull’accoglienza di nuovi membri fino a quando non si procederà a tali riforme istituzionali. Questo clima di prudenza condiziona le tempistiche effettive dell’allargamento.

Impatto regionale: un messaggio per i Balcani occidentali

L’adesione del Montenegro assumerebbe un valore simbolico e politico per l’intera regione. Secondo il governo di Podgorica, l’ingresso nell’Unione Europea sarebbe una spinta a favore della pace e della stabilità nei Balcani occidentali, rafforzando l’idea che l’allargamento resti uno strumento di integrazione e progresso. Ottenere l’adesione avrebbe anche un effetto dimostrativo sulle prossime tappe dei vicini aspiranti, offrendo un esempio concreto di come riforme e rispetto dei criteri possano tradursi in un percorso verso Bruxelles.

In sintesi, la strategia montenegrina evidenzia una lettura moderna dell’adesione: non più solo un contratto economico, ma una scelta geopolitica e valoriale. Mentre le autorità di Podgorica spingono per completare i negoziati e rispettare i target annunciati, il quadro europeo resta soggetto a valutazioni politiche interne ai paesi membri sull’opportunità e sui tempi di un ulteriore allargamento.