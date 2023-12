L'uomo ha avuto un malore mentre affrontava una rotonda e la sua auto si è ribaltata: è in ospedale

Dramma fortunatamente solo sfiorato fra le strade di Rimini, dove un uomo di 65 anni originario di San Marino è stato protagonista di un pericoloso incidente all’altezza di una rotonda. Il 65enne ha avuto un malore mentre era alla guida e la sua auto si è ribaltata: intervengono i medici del 118.

65enne colpito da un malore, l’auto si ribalta: l’incidente

Era la mattina di ieri, mercoledì 20 dicembre, quando all’altezza della nuova rotonda dei Tavolucci a Rimini si è verificato un pericoloso incidente. Un sammarinese di 65 anni ha perso il controllo della sua automobile che si è ribaltata, fortunatamente non andando a sattere con nessun altro veicolo. Il mezzo si è cappottato e ha invaso la corsia di marcia opposta dopo che l’uomo aveva acusato un improvviso malore alla guida.

65enne colpito da un malore, l’auto si ribalta: i soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato il 65enne dall’airbag in cui era rimasto incastrato. I medici del 118, invece, hanno provveduto ad evitare l’arresto cardiaco del sammarinese, di fatto salvandogli la vita. L’uomo è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Stato per i primi accertamenti e poi trasferito all’Infermi di Rimini dove si trova tutt’ora ricoverato nel reparto di cardiologia: è in prognosi riservata.