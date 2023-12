Il prete missionario Edy Savietto è prematuramente morto all’età di 51 anni: il religioso è stato stroncato da un infarto mentre si trovava in Brasile. La notizia ha sconvolto la comunità ecclesiastica e il Veneto, regione in cui era nato.

Morto in Brasile per un infarto il prete missionario Edy Savietto

Edy Savietto, nato a Montebelluna il 20 agosto 1972, era diventato sacerdote il 23 maggio 1998. Negli anni, è stato vicario parrocchiale a San Martino di Lupari, Maerne, San Donà di Piace e Cattedrale di Treviso. Poi, è stato parroco di Olmi e Cavrie.

Nel 2022, Savietto era partito per il Brasile per la diocesi di Treviso per dedicarsi a una nuova esperienza missionaria organizzata in collaborazione con le diocesi di Padova e di Vicenza. La missione del prete missionario, tuttavia, è stata brutalmente spezzata dall’infarto fulminante che ne ha causato la morte prematura a 51 anni.

Zaia: “Una notizia tristissima. Mancherà a tutti”

“Una notizia tristissima”, ha commentato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. “Se n’è andato un uomo, un sacerdote, che ha dedicato tutta la sua vita agli altri, con generosità e altruismo”, ha continuato dopo aver appreso dalla morte improvvisa di Savietto.

“Don Edy mancherà a tutti, alle persone che assisteva come missionario in Brasile, e a tutti coloro che lo conoscevano e apprezzavano per le sue tante doti. A tutti, prima di tutto alla sua famiglia, rivolgo le mie più sentite condoglianze”, ha aggiunto Zaia.