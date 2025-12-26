Perry Bamonte, chitarrista dei The Cure, muore all'età di 65 anni

Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa di Perry Bamonte, il noto chitarrista e tastierista della band britannica The Cure, deceduto a Londra all’età di 65 anni. La notizia è stata confermata tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul sito della band, dove gli altri membri hanno espresso il loro profondo dolore per la perdita di un amico e compagno di lunga data.

La band ha rilasciato un messaggio toccante, descrivendo Bamonte come una figura fondamentale nella loro storia. “È con grande tristezza che annunciamo la morte del nostro caro amico Perry Bamonte, avvenuta dopo una breve malattia, a casa, durante il periodo natalizio,” si legge nel comunicato. Questo momento segna un capitolo triste per i fan e i colleghi di Bamonte, che lo conoscevano anche con il soprannome affettuoso di Teddy.

La carriera musicale di Perry Bamonte

Perry Bamonte entra a far parte del mondo dei The Cure negli anni ’80, inizialmente come tecnico e collaboratore. Solo nel 1990, dopo anni di dedizione e passione, diventa membro ufficiale della band. In questo ruolo, ha contribuito a definire il suono caratteristico della band, suonando la chitarra, il basso e le tastiere, sia in studio che durante le esibizioni dal vivo.

Collaborazioni e progetti memorabili

Nel corso della sua carriera con i The Cure, Bamonte ha partecipato alla registrazione di numerosi album iconici, tra cui Wish, Wild Mood Swings e Bloodflowers. La sua versatilità e creatività si sono rivelate fondamentali in progetti come Acoustic Hits e The Cure, e ha calcato i palchi di oltre 400 concerti in un arco di 14 anni. Questi eventi non solo hanno cementato la sua importanza all’interno della band, ma gli hanno anche permesso di costruire un legame speciale con i fan.

Un ritorno trionfale e l’eredità di Bamonte

, Bamonte ha fatto un ritorno trionfale all’interno dei The Cure, partecipando a ulteriori 90 concerti che sono stati descritti da molti come i migliori nella storia della band. Questi eventi culminarono con il concerto Show Of A Lost World, tenutosi a Londra il primo novembre, in coincidenza con l’uscita del nuovo album Songs Of A Lost World. La sua presenza scenica e il suo stile elegante hanno continuato a catturare l’attenzione e l’affetto dei fan.

Un uomo amato dai fan

Perry Bamonte era conosciuto non solo per il suo straordinario talento musicale, ma anche per la sua personalità umile e riservata. I fan più affezionati lo ricordano come una figura centrale nella band, apprezzando la sua sensibilità musicale e il contributo unico che ha dato al suono dei The Cure. La band, nel suo messaggio di condoglianze, ha rivolto i propri pensieri alla famiglia di Bamonte, affermando: “Ci mancherà enormemente.”

In conclusione, la scomparsa di Perry Bamonte rappresenta una grande perdita non solo per i The Cure ma per tutto il panorama musicale. Il suo contributo non sarà dimenticato e continuerà a vivere attraverso la musica che ha creato e l’impatto che ha avuto su generazioni di fan. La sua eredità rimarrà viva nel cuore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di ascoltarlo e apprezzarlo.