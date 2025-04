Un atto di solidarietà e impegno per la memoria storica e i diritti umani

Il Consiglio comunale di Pesaro si mobilita

Il Consiglio comunale di Pesaro ha recentemente approvato un atto di solidarietà nei confronti della senatrice a vita, Liliana Segre, in risposta agli insulti e alle minacce ricevute durante le celebrazioni del 25 aprile. Questa iniziativa rappresenta un chiaro segnale politico e istituzionale, sottolineando l’importanza di difendere i valori della resistenza e della democrazia.

L’atto, promosso dai gruppi di centrosinistra, condanna fermamente ogni forma di odio e discriminazione, riaffermando l’antifascismo come fondamento imprescindibile della Repubblica.

Un impegno per la memoria e l’educazione

Il testo approvato dal Consiglio comunale non si limita a condannare gli insulti, ma si impegna anche a promuovere iniziative culturali ed educative, rivolte in particolare alle nuove generazioni. L’obiettivo è quello di rafforzare la memoria della Shoah, contrastare ogni forma di antisemitismo e vigilare sull’applicazione delle leggi contro la propaganda fascista. Questo impegno è fondamentale per garantire che i valori democratici e i diritti umani siano sempre rispettati e difesi.

Un segnale di unità contro l’odio

Durante il dibattito, è emersa una significativa unità tra le forze politiche, con alcuni membri della minoranza che hanno sostenuto l’atto, contribuendo così a un clima di collaborazione. Il consigliere di maggioranza Riccardo Bernardi ha espresso solidarietà anche nei confronti di un consigliere di minoranza, Dario Andreolli, anch’egli vittima di insulti, evidenziando l’importanza di condannare ogni forma di odio, indipendentemente dalle posizioni politiche. Questo gesto di solidarietà è un chiaro esempio di come la politica possa unirsi per combattere l’odio e promuovere una cultura di pace e rispetto.

Il messaggio alla comunità

Il documento approvato sarà trasmesso a Liliana Segre come espressione di affetto e gratitudine da parte della comunità pesarese. La senatrice, cittadina onoraria di Pesaro dal 2008, rappresenta un simbolo di resistenza e di lotta contro l’antisemitismo. Con questo atto, il Consiglio di Pesaro non solo sostiene Segre, ma si impegna a rafforzare la collaborazione con associazioni antifasciste e partigiane, promuovendo una cultura di tolleranza e rispetto dei diritti umani.