Pestaggio Davide Ferrerio: condannato a 20 anni di carcere l'aggressore

Il gup di Crotone nonostante il rito abbreviato ha inferto una condanna non da poco a Nicolò Passalacqua, l’uomo che lo scorso 11 agosto ha ridotto in fin di vita Davide Ferrerio, giovane di Bologna in vacanza in città che stava aspettando un amico. Le motivazioni che hanno scatenato il Passalacqua tra l’altro, derivavano da un fraintendimento.

Il commento dell’avvocato dopo la sentenza

Così si è espresso ai microfoni di Adnkronos il legale di Passalacqua Salvatore Iannone: “Le sentenze non si commentano ma si rispettano. Certo, rispettare questa sentenza è molto difficile e speriamo che il giudice abbia il polso per motivare una condanna così pesante“ E continua poi: “Vedremo le motivazioni e valuteremo”, sottolineando poi che “il fatto è grave e nessuno lo ha mai contestato, ma una condanna a 20 anni in rito abbreviato non rende giustizia, secondo me, a nessuna delle parti in causa”.

Cos’era successo l’11 agosto

Il tragico evento deriva da un colossale fraintendimento: Passalacqua ha scambiato Ferrerio per il corteggiatore di una sua amica (minorenne). Il giovane di Bologna stava attendendo l’arrivo di un amico per andare a cena, quando Passalacqua ha iniziato appunto a fargli domande sulla ragazza (Ferrerio indossava una camicia bianca, come l’uomo che doveva incontrare l’amica). Il bolognese ha presto iniziato a fuggire di fronte all’aggressione sempre più violenta, senza però riuscire a trovare scampo, venendo poi mandato in coma a suon di botte.