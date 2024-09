Pettegolezzi in breve: difficoltà nella coppia Goria-Mirko, problemi economici per Eros, matrimoni in casa Arena e tristi addii.

Durante l'evento "Il tempo delle Donne", Giulia De Lellis ha implicitamente criticato Chiara Ferragni, con cui ha avuto passati dissapori, per la sua negligenza verso le norme. L'ex protagonista di UeD ha sottolineato l'importanza del rispetto delle regole e del buon senso nel proprio lavoro, aggiungendo che l'ignoranza della legge non è una giustificazione. Non è chiaro come Ferragni abbia reagito a tali commenti.

Durante l’evento “Il tempo delle Donne”, Giulia De Lellis ha lanciato una stoccata, seppur non esplicita, alla sua collega Chiara Ferragni, con la quale ha avuto vari attriti in passato. “Esistono individui che continuano a trascurare le norme, ma queste sono sempre esistite. Devi comportarsi in un certo modo, o no? Il rispetto delle regole è essenziale”, ha affermato l’ex protagonista di UeD. Ha poi aggiunto: “Dipende dal buon senso della persona che svolge questo lavoro, come in qualsiasi altra professione. Come sostiene mio padre, l’ignoranza della legge non è una giustificazione. Le regole sono sempre state lì, e ci sono coloro che le rispettano e coloro che non lo fanno”. Non sappiamo come l’ex consorte di Fedez ha interpretato queste affermazioni.