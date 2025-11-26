Un innovativo piano di pace per l'Ucraina si sta concretizzando grazie alla sinergia tra Stati Uniti e Russia.

Negli ultimi mesi, la questione della pace in Ucraina ha assunto una nuova dimensione, con gli Stati Uniti che si sono attivamente impegnati a collaborare con la Russia per trovare una soluzione al conflitto che perdura. Recenti comunicazioni tra funzionari di alto livello hanno rivelato che l’amministrazione Trump sta elaborando un piano di pace che potrebbe avere implicazioni significative per la stabilità regionale.

Il contesto della conversazione tra Witkoff e Ushakov

Un’importante conversazione telefonica è avvenuta tra Steve Witkoff, inviato degli Stati Uniti, e Yuri Ushakov, consigliere di Putin per la politica estera. Durante questo scambio, Witkoff ha offerto consulenze su come il presidente russo potesse presentare un accordo di pace in Ucraina a Trump. Questo dialogo ha suggerito l’esistenza di un piano articolato in 28 punti, che sembrerebbe favorire le posizioni russe, richiedendo cessioni territoriali significative da parte dell’Ucraina.

Le raccomandazioni di Witkoff

Witkoff ha sottolineato che la Russia, che ha avviato il conflitto con l’invasione dell’Ucraina, ha sempre cercato un accordo di pace. Ha anche suggerito a Ushakov di lodare Trump durante una futura conversazione, elogiando il suo ruolo come uomo di pace per facilitare il dialogo. Inoltre, è stata proposta la creazione di un piano di pace di 20 punti, simile a quello sviluppato per il conflitto di Gaza, da discutere con il presidente americano.

Le reazioni e le prospettive dell’accordo

L’incontro tra Trump e Putin, avvenuto il 16 ottobre, è stato descritto dal presidente statunitense come “molto produttivo”. Seguendo questo incontro, la proposta iniziale di 28 punti è stata rivista per includere maggiori considerazioni riguardanti gli interessi ucraini. Witkoff è atteso a Mosca per discutere la nuova versione dell’accordo, con Trump che ha dichiarato che rimangono “solo pochi punti di disaccordo” da risolvere.

La posizione di Zelensky e dell’Ucraina

Nonostante i progressi nelle trattative, la posizione ufficiale dell’Ucraina e dei suoi alleati europei resta incerta riguardo al nuovo piano. Recentemente, Witkoff avrebbe dovuto incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Turchia, ma ha posticipato l’incontro. Tuttavia, discussioni preliminari con il consigliere per la sicurezza nazionale di Zelensky, Rustem Umerov, hanno rivelato che c’è consapevolezza di un possibile intervento americano per facilitare la pace.

Considerazioni sul piano di pace

Il piano in discussione si articola in quattro categorie principali: pace in Ucraina, garanzie di sicurezza, stabilità in Europa e relazioni future tra Stati Uniti, Russia e Kiev. Nonostante ci siano sfide significative, come i controversi temi di controllo territoriale nell’est dell’Ucraina, ci sono segnali di ottimismo da parte di Dmitriev, un alto funzionario russo, il quale ha affermato che, a differenza di tentativi precedenti, ora la posizione russa è realmente ascoltata.

Il contesto politico attuale suggerisce che ci siano opportunità concrete per raggiungere un accordo di pace. La volontà di Trump di collaborare con il Cremlino e la partecipazione attiva di Witkoff potrebbero rappresentare un passo decisivo verso la cessazione delle ostilità e la stabilizzazione della regione.